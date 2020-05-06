Андер Эррера не хотел уходить из "Юнайтед"
Полузащитник ПСЖ Андер Эррера рассказал, что не хотел уходить из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.
Отыграв пять сезонов за "красных дьяволов", прошлым летом Эррера отправился свободным агентом в ПСЖ. Андер так и не смог договориться с "Юнайтед" о новом контракте, однако игрок и клуб расстались в хороших отношениях.
"Когда я оглядываюсь на год назад, то у меня не было намерения уйти из "Манчестер Юнайтед".
"У меня были кое-какие разногласия с руководителями, но я очень уважаю их. Они стараются на благо "Манчестер Юнайтед", и я не согласен с людьми, которые считают иначе. Они очень страдают, когда что-то не получается, и очень отчаянно сражаются, чтобы вернуть "Манчестер Юнайтед" прежнее величие".
"Я не был согласен с некоторыми из принятых ими решений, но такое случается в футболе. Это случается в каждой компании".
"В остальном я уважаю их. Я замечательно общался с Эдом Вудвордом и владельцами, когда те подходили ко мне, поэтому я не могу на них пожаловаться, ни в чем", — сообщил Эррера ESPN.
06.05.2020 22:00
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Эххх, Эррера молодчик. Вместо того чтобы обосрать вудврота, тактично обходит его тупость.
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пидрила двуличная, требовал 350 к зарплату, хотя сам середняк голимый, теперь нахуй и псж не нужен, пиздуй в валенсию
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А если серьёзно, то Манки отморозки, отпустить Эрреру и оставить Погба, Мата, Матич и прочий мусор...
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МихаЖло "не ходил" в школу....
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Он ушёл из Юнайтед?
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