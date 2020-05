Светская хроника за вторник

ПСЖ оградит Килиана Мбаппе от интереса "Ливерпуля" новым контрактом. В "Арсенале" не ожидают приобретений в ближайшее окно. Матчи Премьер-Лиги могут вернуться на "Уэмбли". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

ПСЖ готов предложить Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю, чтобы отразить интерес к своему нападающему со стороны "Ливерпуля". (L'Equipe)



"Ливерпуль" не потерял интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, но решил повременить со всеми решениями насчет трансферов. (The Independent)



"Ливерпуль" попросил представителей Вернера подождать, пока ситуация с коронавирусом успокоится. (The Guardian)



"Реал" готовит предложение по полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. (Mundo Deportivo)



"Рома" проявляет интерес к нападающему Алексису Санчесу, который по-прежнему принадлежит "Юнайтед". (Daily Mirror)



"Арсенал" и "Челси" сойдутся в битве за полузащитника "Фейеноорда" Оркуна Кекчу. (The Sun)



"Фенербахче" работает над трансфером полузащитника "Арсенала" Месута Озила. (The Sun)



Спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи сообщил сотрудникам клуба не ожидать приобретений в ближайшее окно. (Daily Mirror)



"Лестер" рассматривает защитника "Арсенала" Кирана Тирни в качестве возможной замены для Бена Чилуэлла, купить которого хочет "Челси". (Bleacher Report)



"Тоттенхэм" сделал запрос насчет нападающего "Амьена" Серу Гирасси. (Football Insider)



"Ньюкасл" присоединился к числу претендентов на оцениваемого в 25 млн. фунтов полузащитника "Милана" Франка Кесси, который также интересен "Арсеналу", "Вулверхэмптону" и "Вест Хэму". (TEAMtalk)



Другое



Премьер-Лига планирует возобновить сезон 12 июня, но не может сделать это позже 19 июня, иначе в уложиться до обозначенного УЕФА дедлайна не удастся. Болельщиков ожидает 7-недельный фестиваль футбола. (The Sun)



"Уэмбли" может стать одной из нейтральных арен, где пройдут оставшиеся матчи этого сезона Премьер-Лиги. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" уверен, что 72-летний тренер Рой Ходжсон не будет отстранен от работы при возобновлени сезона из-за угроза коронавируса. (Daily Mail)



Команды испанской Ла Лиги возвращаются к тренировкам уже на этой неделе, а через месяц возобновят сезон. (The Guardian)



У бывшего нападающего "Челси" Саломона Калу возникли проблемы после того, как игрок выложил на фейсбуке видео, на котором он игнорирует нормы социального дистанцирования и жмет руки с партнерами по "Герте". (The Guardian)



"Юнайтед" заморозил планы по расширению "Олд Траффорд" из-за пандемии коронавируса. (Daily Mail)



Компания Nike готова предложить Рахиму Стерлингу аналогичные с Puma условия — 10 млн. фунтов в год за право стать персональным спонсором вингера "Сити". (The Telegraph)



Боссы Национальной Футбольной Лиги отменили матчи, которые должны были пройти в этом году на стадионе "Тоттенхэма". "Шпоры" недосчитаются 10 млн. фунтов. (The Sun)



49-летняя жена экс-нападающего "Сандерленда", "Саутгемптона" и сборной Англии Кевина Филлипса была арестована по подозрению в убийстве 20-летнего парня. (The Sun)