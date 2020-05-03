Аутсайдеры Премьер-Лиги могут сорвать возобновление сезона

Уотфорд против Брайтона Шесть клубов Премьер-Лиги из подвала таблицы выступают против того, чтобы оставшиеся матчи сезона были сыграны на нейтральных полях.

В минувшую пятницу 20 клубов Премьер-Лиги провели видеоконференцию, во время которой им было сказано, что сезон 2019/20 может быть доигран только на нейтральных полях в количестве от восьми до 10.

Также клубы Премьер-Лиги выпустили совместное заявление, подтвердив свое намерение полностью завершить сезон. Однако The Telegraph удалось выяснить, что не по всем вопросам у участников высшего английского дивизиона есть единодушная позиция.

Главный камень преткновения на данный момент — это как раз нейтральные поля. "Брайтон", "Уотфорд", "Вест Хэм", "Борнмут", "Норвич" и в меньшей степени "Астон Вилла", ведущие борьбу за выживание в Премьер-Лиге, не хотят лишаться фактора домашнего стадиона.

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер даже сделал официальное заявление по этому поводу накануне, выразив мнение, что матчи на нейтральных полях нарушат целостность соревнования.

Стоит отметить, что сомнения насчет нейтральных полей есть и у ряда клубов из середины таблицы. Теперь у Премьер-Лиги могут возникнуть проблемы с тем, чтобы получить необходимые 14 голов из 20 для утверждения данного сценария по завершению сезона.

Если аутсайдеры заблокируют голосование по нейтральным полям, то появится угроза, что сезон 2019/20 не будет доигран вовсе. Это означает, что клубы Премьер-Лиги лишатся 762 миллионов фунтов в качестве доходов от телевизионных трансляций.

Издание Daily Mail добавляет к материалу своих коллег, что аутсайдеры будут готовы пойти на компромисс в отношении нейтральных полей, если в этом сезоне из Премьер-Лиги никто не вылетит.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2020 06:00

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  1. abse 03.05.2020 07:26 # abse
    Аннулировать пора, уже вот вот новый начнётся, они всё хотят как то старый ещё и доиграть.
    Титул отдать Ливерпулю, никто не вылетает и не поднимается вот и вся.

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  2. chelsiukpro 03.05.2020 07:15 # chelsiukpro
    Каждый крутит руль в свою сторону это понятно

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  3. gandalf 03.05.2020 06:46 # gandalf
    Красиво ссут на лузерку!
    Лифак будет лежать+сосать.

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  4. liverpool1892est 03.05.2020 06:08 # liverpool1892est
    Обнуляторы ваш выход!

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