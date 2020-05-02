Брэйди предупредила, что сезон все еще могут аннулировать

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди предупредила, что этот сезон Премьер-Лиги все еще может быть аннулирован.

По итогам состоявшейся накануне видеоконференции Премьер-Лига объявила, что все 20 клубов по-прежнему настроены доиграть сезон 2019/20.



Однако для возобновления матчей Премьер-Лиге нужно выработать протоколы безопасности, а также обеспечить массовое и тестирование на COVID-19.



Если сделать этого не удастся, то Премьер-Лига рискует повторить судьбу некоторых европейских лиг, которые решили не доигрывать этот сезон.



"Ключ здесь — это создать максимально безопасную обстановку, потому что мы хотим возобновить матчи и доиграть сезон. Чтобы сделать это, нам нужно подготовиться — в противном случае мы кончим, как Франция, Бельгия и Голландия, которые все свернули свой сезон".



"Самый важный аспект здесь не в том, что боссы клубов должны договориться между собой насчет протоколов. Самое важное, чтобы игроки и тренеры согласились с этими протоколами, чтобы им было комфортно и чтобы они поверили в то, что тренировать и играть безопасно".



"Без их одобрения ничего не выйдет, поэтому моя задача — посвятить своих игроков в детали. Мы должны убедиться, что тренировки проходят максимально безопасно, а игроки должны с этим согласиться", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.