Брэйди предупредила, что сезон все еще могут аннулировать
Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди предупредила, что этот сезон Премьер-Лиги все еще может быть аннулирован.
По итогам состоявшейся накануне видеоконференции Премьер-Лига объявила, что все 20 клубов по-прежнему настроены доиграть сезон 2019/20.
Однако для возобновления матчей Премьер-Лиге нужно выработать протоколы безопасности, а также обеспечить массовое и тестирование на COVID-19.
Если сделать этого не удастся, то Премьер-Лига рискует повторить судьбу некоторых европейских лиг, которые решили не доигрывать этот сезон.
"Ключ здесь — это создать максимально безопасную обстановку, потому что мы хотим возобновить матчи и доиграть сезон. Чтобы сделать это, нам нужно подготовиться — в противном случае мы кончим, как Франция, Бельгия и Голландия, которые все свернули свой сезон".
"Самый важный аспект здесь не в том, что боссы клубов должны договориться между собой насчет протоколов. Самое важное, чтобы игроки и тренеры согласились с этими протоколами, чтобы им было комфортно и чтобы они поверили в то, что тренировать и играть безопасно".
"Без их одобрения ничего не выйдет, поэтому моя задача — посвятить своих игроков в детали. Мы должны убедиться, что тренировки проходят максимально безопасно, а игроки должны с этим согласиться", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.
02.05.2020 17:00
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Колбасники фас!
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Лучше сосала бы невынимая, чем пиздеть.
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Бил Гей же сказал, что массовые сборы исключены. Даже без зрителей там будет полно народу на стадионе. Так шта вряд ли доиграют, для начала надо привить всех.
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Бабы уже в футбол лезут, шла бы борщи варить
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