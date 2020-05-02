"Ливерпуль" отказывается от Вернера и любых других покупок на ближайший год

"Ливерпуль" решил отказаться от покупки нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера — впрочем, как и от любых других дорогостоящих приобретений в обозримом будущем.

В последние годы "красные" стали настоящими королями трансферного рынка, провернув целый ряд успешных сделок вроде покупки Виргила Ван Дейка или продажи Филиппе Коутиньо.



Все свои приобретения "Ливерпуль" планировал сильно заранее и подписывал нужных игроков после тщательного анализа, причем делал это без лишнего шума.



Однако сейчас Премьер-Лига столкнулась с новой экономической реальностью из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и даже "Ливерпуль", второй богатейший клуб дивизиона, был вынужден кардинально пересмотреть свои планы.



По информации Daily Mirror, грядущим летом "Ливерпуль" планировал заполучить две своих давних трансферных цели в лице Вернера и полузащитника "Лиона" Уссема Аура. Обоих игроков "красные" вели на протяжении трех сезонов.



Известно, что трансфер Вернера может быть выкуплен за фиксированную сумму около 50 миллионов фунтов, тогда как Ауар оценивается своим клубом примерно в 40 млн. фунтов.



С учетом комиссионных, зарплат и бонусов по пятилетним контрактам "Ливерпулю" пришлось бы изыскать около 150 млн. фунтов, чтобы позволить себе Тимо и Уссема. И есть две веских причины, почему этого не случится.



Во-первых, ожидается, что пейзаж трансферного рынка изменится кардинально. После нескольких месяцев без футбола свободных денег станет гораздо меньше, и клубы зачастую будут вынуждены продавать игроков ради своего выживания. Даже гранды будут очень неохотно тратить, а, скорее всего, просто предпочтут подождать падения цен.



Вторая причина — неизвестные сроки возвращения болельщиков на трибуны. Даже если сезон 2019/20 будет доигран, это не избавит клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", от больших финансовых потерь.



Прогнозы говорят, что клубам Премьер-Лиги придется играть без зрителей, возможно, весь следующий сезон. По самой скромной оценке, с каждого домашнего матча на пустом "Энфилде" "Ливерпуль" будет недополучать 3 млн. фунтов — это около 100 млн. фунтов упущенных доходов за всю кампанию.



Учитывая две этих причины, "Ливерпуль" практически гарантированно никого не купит в ближайшие 12 месяцев. Хорошая же новость в том, что "красные" крепко стоят на ногах в сравнении с большинством других клубов и, по крайней мере, смогут сохранить своих звезд.