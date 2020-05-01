Сезон Премьер-Лиги, вероятно, будет доигран на нейтральных стадионах

Премьер-Лига опубликовала заявление по итогам очередной видеоконференции своих 20 клубов, подтвердив намерение доиграть сезон.

Главной темой обсуждения во время состоявшейся в пятницу видеоконференции был "Проект Перезапуск", который уже получил поддержку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его кабинета министров.



Вопреки слухам о том, что команды возобновят полноценные тренировки с 18 мая и начнут играть матчи с 8 июня, Премьер-Лига это пока не подтверждает. Вообще, в опубликованном заявлении нет какой-либо конкретики.



"Во время сегодняшней встречи не было принято решений, но клубы обменялись своими мнениями насчет "Проекта Перезапуск". Стороны согласились провести дополнительные консультации с PFA, LMA, игроками и тренерами".



"Клубы подтвердили свое намерение доиграть сезон 2019/20, дабы сохранить целостность соревнования, а также поприветствовали поддержку правительства", — гласит заявление Премьер-Лиги.



По информации BBC, клубам также было сказано, что оставшиеся матчи пройдут на нейтральных стадионах в количестве не более 10. Кроме того, Премьер-Лиге потребуется до 40,000 тестов на коронавирус для игроков и песонала.