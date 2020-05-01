Сезон Премьер-Лиги, вероятно, будет доигран на нейтральных стадионах

Мяч Премьер-Лиги Премьер-Лига опубликовала заявление по итогам очередной видеоконференции своих 20 клубов, подтвердив намерение доиграть сезон.

Главной темой обсуждения во время состоявшейся в пятницу видеоконференции был "Проект Перезапуск", который уже получил поддержку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его кабинета министров.

Вопреки слухам о том, что команды возобновят полноценные тренировки с 18 мая и начнут играть матчи с 8 июня, Премьер-Лига это пока не подтверждает. Вообще, в опубликованном заявлении нет какой-либо конкретики.

"Во время сегодняшней встречи не было принято решений, но клубы обменялись своими мнениями насчет "Проекта Перезапуск". Стороны согласились провести дополнительные консультации с PFA, LMA, игроками и тренерами".

"Клубы подтвердили свое намерение доиграть сезон 2019/20, дабы сохранить целостность соревнования, а также поприветствовали поддержку правительства", — гласит заявление Премьер-Лиги.

По информации BBC, клубам также было сказано, что оставшиеся матчи пройдут на нейтральных стадионах в количестве не более 10. Кроме того, Премьер-Лиге потребуется до 40,000 тестов на коронавирус для игроков и песонала.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2020 20:00

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  1. superglor 01.05.2020 20:29 # superglor
    Жил был фанат Ливерпуля Джон Доу. Ему было уже под 60 лет и последнее чемпионство своего клуба он видел еще молодым 30-летним пареньком.

    Годы переживаний добавили Джону седых волос, добили все оставшиеся нервные клетки, но он жил надеждой увидеть еще хотя бы одну победу клуба в чемпионате.

    И вот когда в самый лучший сезон ЛФК, когда абсолютная доминация по всей ширине турнирной таблицы, 60-летний Джон готовится наконец-то увидеть титул, вспомнить молодость и отпраздновать. Так же как и еще тысячи не только 60, но и 70-летних фанатов Ливерпуля по всей Англии.

    Что делает бездарное английское правительство? Правильно, останавливает чемпионат под предлогом ЗАБОТЫ О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ. И тысячи этих самых пожилых людей умирают от приступов, не дождавшись всего 2 матча до титула команды.

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  2. quavo 01.05.2020 20:18 # quavo
    во франции пусть доигрывают

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  3. narcot 01.05.2020 20:05 # narcot
    Германия окончательно отказалась от «Северного потока-2»

    АХАХАХАХ

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  4. januzaj00 01.05.2020 20:03 # januzaj00
    В Таджикистан езжайте, там как раз пока более менее спокойно

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