Сезон Премьер-Лиги, вероятно, будет доигран на нейтральных стадионах
Премьер-Лига опубликовала заявление по итогам очередной видеоконференции своих 20 клубов, подтвердив намерение доиграть сезон.
Главной темой обсуждения во время состоявшейся в пятницу видеоконференции был "Проект Перезапуск", который уже получил поддержку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его кабинета министров.
Вопреки слухам о том, что команды возобновят полноценные тренировки с 18 мая и начнут играть матчи с 8 июня, Премьер-Лига это пока не подтверждает. Вообще, в опубликованном заявлении нет какой-либо конкретики.
"Во время сегодняшней встречи не было принято решений, но клубы обменялись своими мнениями насчет "Проекта Перезапуск". Стороны согласились провести дополнительные консультации с PFA, LMA, игроками и тренерами".
"Клубы подтвердили свое намерение доиграть сезон 2019/20, дабы сохранить целостность соревнования, а также поприветствовали поддержку правительства", — гласит заявление Премьер-Лиги.
По информации BBC, клубам также было сказано, что оставшиеся матчи пройдут на нейтральных стадионах в количестве не более 10. Кроме того, Премьер-Лиге потребуется до 40,000 тестов на коронавирус для игроков и песонала.
01.05.2020 20:00
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Жил был фанат Ливерпуля Джон Доу. Ему было уже под 60 лет и последнее чемпионство своего клуба он видел еще молодым 30-летним пареньком.
Годы переживаний добавили Джону седых волос, добили все оставшиеся нервные клетки, но он жил надеждой увидеть еще хотя бы одну победу клуба в чемпионате.
И вот когда в самый лучший сезон ЛФК, когда абсолютная доминация по всей ширине турнирной таблицы, 60-летний Джон готовится наконец-то увидеть титул, вспомнить молодость и отпраздновать. Так же как и еще тысячи не только 60, но и 70-летних фанатов Ливерпуля по всей Англии.
Что делает бездарное английское правительство? Правильно, останавливает чемпионат под предлогом ЗАБОТЫ О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ. И тысячи этих самых пожилых людей умирают от приступов, не дождавшись всего 2 матча до титула команды.
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во франции пусть доигрывают
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Германия окончательно отказалась от «Северного потока-2»
АХАХАХАХ
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В Таджикистан езжайте, там как раз пока более менее спокойно
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