"Ливерпуль" может упустить титул из-за лобби Макрона
Президент Франции Эмманюэль Макрон может лишить "Ливерпуль" чемпионского титула, уговаривая другие европейские лиги, включая Премьер-Лигу, не доигрывать этот сезон.
Накануне было объявлено, что сезон во французских Лиге 1 и Лиге 2 не возобновится — власти страны запретили все спортивные мероприятия, даже без зрителей, до 1 сентября.
Таким образом, Франция последовала примеру Бельгии и Голландии, где сезон 2019/20 тоже не будет доигран.
Как утверждает Le Parisien, теперь французские власти на самом высоком уровне лоббируют идею аннулирования сезона в остальных четырех ведущих лигах Европы: Премьер-Лиге, Ла Лиге, Серии А и Бундеслиге.
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню по указке Макрона уже переговорила со своими коллегами из Италии и Германии, а в четверг попытается привлечь на свою сторону Испанию.
"Процесс, начатый в других странах вроде Франции, может подтолкнуть Италию к тому, чтобы поддержать эту позицию, которая затем может стать общей европейской позицией", — сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора накануне.
30.04.2020 08:00
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Позорные лягушатники как всегда. Уже и коронавирусу сдаться успели.
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