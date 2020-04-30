"Ливерпуль" может упустить титул из-за лобби Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон может лишить "Ливерпуль" чемпионского титула, уговаривая другие европейские лиги, включая Премьер-Лигу, не доигрывать этот сезон.

Накануне было объявлено, что сезон во французских Лиге 1 и Лиге 2 не возобновится — власти страны запретили все спортивные мероприятия, даже без зрителей, до 1 сентября.



Таким образом, Франция последовала примеру Бельгии и Голландии, где сезон 2019/20 тоже не будет доигран.



Как утверждает Le Parisien, теперь французские власти на самом высоком уровне лоббируют идею аннулирования сезона в остальных четырех ведущих лигах Европы: Премьер-Лиге, Ла Лиге, Серии А и Бундеслиге.



Министр спорта Франции Роксана Марасиняню по указке Макрона уже переговорила со своими коллегами из Италии и Германии, а в четверг попытается привлечь на свою сторону Испанию.



"Процесс, начатый в других странах вроде Франции, может подтолкнуть Италию к тому, чтобы поддержать эту позицию, которая затем может стать общей европейской позицией", — сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора накануне.