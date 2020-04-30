Моуриньо хочет доиграть этот сезон

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что хочет доиграть этот сезон.

В данный момент английский футбольный сезон остановлен, однако игроки "Тоттенхэма" уже вернулись на тренировочную базу своего клуба, где проводят индивидуальные занятия.



Моуриньо выступает за то, чтобы возобновить сезон, и даже готов играть без зрителей на трибунах, не видя в этом проблемы, когда у телеэкранов миллионы.



"Если мы сыграем оставшиеся девять матчей нынешнего сезона, это будет хорошо для каждого из нас. Это будет хорошо для футбола, для Премьер-Лиги".



"Если мы будем играть в футбол без зрителей, я предпочту думать, что футбола без зрителей не бывает — если есть камеры, значит за вами наблюдают миллионы. Поэтому, если однажды мы прибудем на пустой стадион, он не будет пустым, совершенно не будет", — сообщил Моуриньо Sky Sports.