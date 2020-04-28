У Премьер-Лиги есть четыре недели, чтобы составить план по возобновлению сезона

Премьер-Лига и другие европейские лиги обязаны предоставить свои планы по возобновлению сезона 2019/20 до 25 мая.

На прошлой неделе УЕФА сообщил своим 55 ассоциациям, что распределение путевок в Лигу Чемпионов и Лигу Европы должно произойти по "спортивным заслугам".



УЕФА потребовал сделать все возможное, чтобы сыграть оставшиеся матчи. Сезон может быть досрочно окончен только в крайних обстоятельствах — в случае запрета местных властей или в случае тяжелой экономический ситуации.



Как сообщает Sky Sports, УЕФА озвучил 25 мая как дедлайн для ассоциаций по составлению планов для возобновления сезона в национальных чемпионатах.



Что касается Англии, то Премьер-Лига уже заручилась поддержкой своего правительства для возобновления сезона и, как ожидается, не будет тянуть до крайней даты.



Свою очередную видеоконференцию 20 клубов Премьер-Лиги проведут в ближайшую пятницу, 1 мая, и тогда может появиться некоторая неопределенность — хотя бы по дате возвращения к тренировкам.