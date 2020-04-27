Правительство Британии настаивает на скорейшем возобновлении сезона

Член правительства Великобритании подтвердил, что сезон Премьер-Лиги будет возобновлен "как можно скорее".

На прошлой неделе сезон Эредивизии был аннулирован — голландский футбол был вынужден подчиниться решению властей своей страны, которые полностью запретили все спортивные мероприятия, даже без зрителей, до 1 сентября.



Фактор поддержки правительства выглядел определяющим и для возобновления сезона Премьер-Лиги, и премьер-министр Борис Джонсон с соратниками решили, что повторения голландского сценария не будет.



Британские власти не просто разрешат возобновить сезон, а окажут всю необходимую поддержку, чтобы это случилось как можно скорее.



"Я лично веду переговоры с Премьер-Лигой о том, чтобы футбол вернулся как можно скорее ради поддержания всего футбольного сообщества", — цитирует Оливра Доудена, министра цифровизации, культуры, медиа и спорта, Manchester Evening News.