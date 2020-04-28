Светская хроника за вторник

Светская хроника "Барселона" понизила цену за Филиппе Коутиньо. "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Виктора Осимхена. "Арсенал" сделал предложение по Томасу Партею. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Из-за пандемии коронавируса "Барселона" готова понизить цену за полузащитника Филиппе Коутиньо с 80 до 65 миллионов фунтов. В крайнем случае бразилец уйдет в аренду с обязательством по выкупу. (Sport)

"Барселона" готова рассмотреть предложения по обмену Коутиньо и Усмана Дембеле на игроков других клубов. (The Telegraph)

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за нападающего "Лилля" Виктора Осимхена. (Le Foot Mercato)

"Манчестер Юнайтед" интересуется ганским защитником "Реал Вальядолид" Мохаммедом Салису. (AS)

После возвращения из "Интера" нападающий Алексис Санчес может быть отправлен "Юнайтед" в клуб Дэвида Бекхэма "Интер" Майами". (Gazzetta dello Sport)

"Юнайтед", "Челси", "Интер" и "Ювентус" сражаются за вингера "Фиорентины" Федерико Кьезу, оцениваемого в 60 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)

ПСЖ готов приютить принадлежащего "Челси" полузащитника Тьемуэ Бакайоко. (Le 10 Sport)

Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек выбирает между клубами Испании, Англии и Италии. (Mundo Deportivo)

"Арсенал" предложил 43 млн. фунтов за полузащитника "Атлетико" Томаса Партея. (Daily Express)

"Арсенал" готов продать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга и пригласить вингера "Челси" Виллиана. (The Sun)

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос надеется вернуться в "Реал" летом. (Movistar)

"Вест Хэм" готов продать оцениваемого в 70 млн. фунтов полузащитника Деклана Райса. (The Sun)

"Вест Хэм" и "Лестер" готовы побороться за нападающего "Рейджерс" Альфредо Морелоса. (The Sun)

"Эвертон" может отправить провинившегося нападающего Мойзе Кина в "Наполи". (Corriere dello Sport)

Другое

"Ньюкасл" вернул своего ведущего скаута Стива Никсона из принудительного отпуска и поручил поработать над списком трансферных целей. (Daily Mail)

Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд почти залечил свою спину и уже посещает клубную базу для упражнений. (The Sun)

Во вторник игроки "Тоттенхэма" приступят к тренировкам на базе клуба. (talkSPORT)

УЕФА дал Премьер-Лиге четыре недели, чтобы определиться с планом по возобновлению сезона. (Daily Mail)

Клубы Премьер-Лиги уведомили своих игроков о возвращении к полноценным тренировкам с 1 июня. (Daily Star)

Бывший вингер "Челси" Арьен Роббен задумался о возобновлении игровой карьеры. (Daily Mail)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2020 06:00

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  1. trent 28.04.2020 06:20 # trent
    Челси нужно давить на барсуков и сбивать цену по максимуму, эти жлобы сейчас в плачевном состоянии.

    Думаю, МЮ всё-таки потратится только в Санчо, а остальное просто слухи. Центрфорвард им не нужен, на остальных позициях тоже достаточно игроков. Было бы здорово, конечно, слить дногба и подписать Ван де Бека, но что-то слабо вериться в это.

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