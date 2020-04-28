Светская хроника за вторник
"Барселона" понизила цену за Филиппе Коутиньо. "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Виктора Осимхена. "Арсенал" сделал предложение по Томасу Партею. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
Из-за пандемии коронавируса "Барселона" готова понизить цену за полузащитника Филиппе Коутиньо с 80 до 65 миллионов фунтов. В крайнем случае бразилец уйдет в аренду с обязательством по выкупу. (Sport)
"Барселона" готова рассмотреть предложения по обмену Коутиньо и Усмана Дембеле на игроков других клубов. (The Telegraph)
"Ливерпуль" лидирует в борьбе за нападающего "Лилля" Виктора Осимхена. (Le Foot Mercato)
"Манчестер Юнайтед" интересуется ганским защитником "Реал Вальядолид" Мохаммедом Салису. (AS)
После возвращения из "Интера" нападающий Алексис Санчес может быть отправлен "Юнайтед" в клуб Дэвида Бекхэма "Интер" Майами". (Gazzetta dello Sport)
"Юнайтед", "Челси", "Интер" и "Ювентус" сражаются за вингера "Фиорентины" Федерико Кьезу, оцениваемого в 60 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)
ПСЖ готов приютить принадлежащего "Челси" полузащитника Тьемуэ Бакайоко. (Le 10 Sport)
Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек выбирает между клубами Испании, Англии и Италии. (Mundo Deportivo)
"Арсенал" предложил 43 млн. фунтов за полузащитника "Атлетико" Томаса Партея. (Daily Express)
"Арсенал" готов продать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга и пригласить вингера "Челси" Виллиана. (The Sun)
Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос надеется вернуться в "Реал" летом. (Movistar)
"Вест Хэм" готов продать оцениваемого в 70 млн. фунтов полузащитника Деклана Райса. (The Sun)
"Вест Хэм" и "Лестер" готовы побороться за нападающего "Рейджерс" Альфредо Морелоса. (The Sun)
"Эвертон" может отправить провинившегося нападающего Мойзе Кина в "Наполи". (Corriere dello Sport)
Другое
"Ньюкасл" вернул своего ведущего скаута Стива Никсона из принудительного отпуска и поручил поработать над списком трансферных целей. (Daily Mail)
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд почти залечил свою спину и уже посещает клубную базу для упражнений. (The Sun)
Во вторник игроки "Тоттенхэма" приступят к тренировкам на базе клуба. (talkSPORT)
УЕФА дал Премьер-Лиге четыре недели, чтобы определиться с планом по возобновлению сезона. (Daily Mail)
Клубы Премьер-Лиги уведомили своих игроков о возвращении к полноценным тренировкам с 1 июня. (Daily Star)
Бывший вингер "Челси" Арьен Роббен задумался о возобновлении игровой карьеры. (Daily Mail)
28.04.2020 06:00
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Последние комментарии:
Челси нужно давить на барсуков и сбивать цену по максимуму, эти жлобы сейчас в плачевном состоянии.
Думаю, МЮ всё-таки потратится только в Санчо, а остальное просто слухи. Центрфорвард им не нужен, на остальных позициях тоже достаточно игроков. Было бы здорово, конечно, слить дногба и подписать Ван де Бека, но что-то слабо вериться в это.
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