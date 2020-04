Светская хроника за вторник

"Барселона" понизила цену за Филиппе Коутиньо. "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Виктора Осимхена. "Арсенал" сделал предложение по Томасу Партею. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Из-за пандемии коронавируса "Барселона" готова понизить цену за полузащитника Филиппе Коутиньо с 80 до 65 миллионов фунтов. В крайнем случае бразилец уйдет в аренду с обязательством по выкупу. (Sport)



"Барселона" готова рассмотреть предложения по обмену Коутиньо и Усмана Дембеле на игроков других клубов. (The Telegraph)



"Ливерпуль" лидирует в борьбе за нападающего "Лилля" Виктора Осимхена. (Le Foot Mercato)



"Манчестер Юнайтед" интересуется ганским защитником "Реал Вальядолид" Мохаммедом Салису. (AS)



После возвращения из "Интера" нападающий Алексис Санчес может быть отправлен "Юнайтед" в клуб Дэвида Бекхэма "Интер" Майами". (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед", "Челси", "Интер" и "Ювентус" сражаются за вингера "Фиорентины" Федерико Кьезу, оцениваемого в 60 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



ПСЖ готов приютить принадлежащего "Челси" полузащитника Тьемуэ Бакайоко. (Le 10 Sport)



Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек выбирает между клубами Испании, Англии и Италии. (Mundo Deportivo)



"Арсенал" предложил 43 млн. фунтов за полузащитника "Атлетико" Томаса Партея. (Daily Express)



"Арсенал" готов продать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга и пригласить вингера "Челси" Виллиана. (The Sun)



Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос надеется вернуться в "Реал" летом. (Movistar)



"Вест Хэм" готов продать оцениваемого в 70 млн. фунтов полузащитника Деклана Райса. (The Sun)



"Вест Хэм" и "Лестер" готовы побороться за нападающего "Рейджерс" Альфредо Морелоса. (The Sun)



"Эвертон" может отправить провинившегося нападающего Мойзе Кина в "Наполи". (Corriere dello Sport)



Другое



"Ньюкасл" вернул своего ведущего скаута Стива Никсона из принудительного отпуска и поручил поработать над списком трансферных целей. (Daily Mail)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд почти залечил свою спину и уже посещает клубную базу для упражнений. (The Sun)



Во вторник игроки "Тоттенхэма" приступят к тренировкам на базе клуба. (talkSPORT)



УЕФА дал Премьер-Лиге четыре недели, чтобы определиться с планом по возобновлению сезона. (Daily Mail)



Клубы Премьер-Лиги уведомили своих игроков о возвращении к полноценным тренировкам с 1 июня. (Daily Star)



Бывший вингер "Челси" Арьен Роббен задумался о возобновлении игровой карьеры. (Daily Mail)