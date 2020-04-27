Премьер-Лига планирует вернуться в июне

На текущей неделе Премьер-Лига продолжит переговоры о возобновлении сезона в июне.

В ближайшую пятницу 20 клубов высшего английского дивизиона проведут очередную видеоконференцию, и тогда может появиться некоторая конкретика в отношении дат и сроков.



Вместе с тем Премьер-Лига по-прежнему решительно настроена провести остаток сезона и готовится играть матчи в июне и июле без зрителей, утверждает Sky Sports.



Естественно, футбольный сезон будет возобновлен только при поддержке британского правительства, однако премьер-министр Борис Джонсон уже дал понять, что хочет вернуть большой спорт, дабы подбодрить нацию, оказавшуюся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.



Добавим, что план по возвращению большого спорта — пускай только на телевизионные экраны — получил название "Проект Перезапуск" ("Project Restart"). Премьер-Лиге придется выработать целый ряд процедур и строгих правил, по которым будут существовать игроки и команды в течение нескольких недель — поговаривают, что по примеру Бундеслиги футболистам даже могут запретить заниматься сексом с партнерами, которые демонстрируют симптомы COVID-19.