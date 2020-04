Светская хроника за понедельник

Юрген Клопп контактирует с отцом Килиана Мбаппе. "Ньюкасл" нацелен на Калиду Кулибали, Набиля Фекира, Эдинсона Кавани и Филиппе Коутиньо. Роя Ходжсона могут заставить пропустить остаток сезона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп связался с отцом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Le 10 Sport)



"Ливерпуль" вступил в борьбу за нападающего "Наполи" Дриса Мертенса, который летом станет свободным агентом. (Tuttomercatoweb)



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уговаривает Мертенса присоединиться к "синим". (Dail Mail)



Голкипер "Аякса" Андре Онана отвергнет интерес "Челси" и вернется в "Барселону". (Daily Express)



"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения насчет Поля Погба и Джесси Лингарда, надеясь использовать вырученные за этих двух игроков деньги для покупки вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (The Sun)



"Юнайтед" — серьезный претендент на нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. (L'Equipe)



"Манчестер Сити" готов поспорить с "Ювентусом" и ПСЖ за полузащитника "Лиона" Уссема Ауара. (Daily Mail)



Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано отверг интерес клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал", и собирается перейти в "Баварию". (Soccerlink)



"Ньюкасл" обратился к "Наполи" насчет защитника Калиду Кулибали. (Foot Mercato)



"Ньюкасл" начал переговоры по Кулибали, а также хочет плеймейкера "Реал Бетис" Набиля Фекира и нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. (Daily Express)



Еще "Ньюкасл" готов побороться за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Daily Star)



"Эвертон" готов купить полузащитника АЗ Тена Копмейнерса за 12 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



72-летний наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон может пропустить остаток сезона из-за ограничений в отношении пожилых людей в условиях пандемии коронавируса. (The Sun)



Главный тренер "Ден Хаага" Алан Пардью опроверг слухи, что получил бонус в 100 тыс. фунтов за то, что его клуб не вылетел из Эредивизии благодаря признанию сезона недействительным. (Daily Mail)



Клубы Премьер-Лиги обсуждают идею, согласно которой игроки будут заперты на шесть недель в отелях для завершения сезона. (Daily Mirror)



После возобновления сезона Премьер-Лиги футболистам, возможно, придется играть в масках. (Daily Star)



Клубы Серии А возобновляют индивидуальные тренировки с 4 мая, а командные с 18 мая. (Evening Standard)



Сравнивая Криштиану Роналду и Лионеля Месси, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что бразилец Роналдо был лучше их обоих. (Daily Mirror)



Жена экс-защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера заразилась коронавирусом. (Daily Mirror)



53-летняя мама нападающего ПСЖ Неймара бросила своего 23-летнего любовника, узнав, что тот встречался с несколькими мужчинами до нее. Это случилось спустя 10 дней после того, как Надин Гонсалвес призналась в любви к молодому человеку. (Daily Mail)