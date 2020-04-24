Кепа не вызывает интереса у европейских топ-клубов

Кепа Аррисабалага "Челси" не удается привлечь интерес других клубов к своему голкиперу Кепе Аррисабалаге.

По ходу этого сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард потерял терпение к Аррисабалаге и в январе-феврале усадил самого дорогого голкипера в мире на лавку на шесть матчей.

Видимо, тогда же Лэмпард окончательно решил, что ему нужен новый голкипер летом. Причем "Челси" хочет укрепить последний рубеж независимо от судьбы Кепы, потому что Вилли Кабальеро, вероятно, покинет "Стэмфорд Бридж" в конце сезона, когда истекает его контракт.

Как стало известно ESPN, "Челси" задействовал посредников, чтобы попытаться возбудить интерес больших клубов Европы к Кепе, но пока все усилия агентов тщетны — дорогостоящий голкипер оказался никому не нужен.

Напомним, что летом 2018 "синие" заплатили "Атлетику" из Бильбао 71.6 млн. фунтов за Аррисабалагу, чей контракт рассчитан до 2025 года.

Разразившийся из-за пандемии коронавируса кризис не оставляет "Челси" практических никаких шансов вернуть свои инвестиции в 25-летнего испанца.


Метки Аррисабалага, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 24.04.2020 11:13 # fc-oil
    Дык у всех топ-клубов уже тренеры. Вроде никого увольнять не собирались.

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  2. superperez101 24.04.2020 11:08 # superperez101
    понабрали шлака за ахулиарды, со слюной орали что лючший тащер во всея галактике
    а теперь избавиться не могут

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