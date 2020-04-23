Невилл сомневается насчет возобновления сезона
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что все больше сомневается насчет возобновления этого сезона Премьер-Лиги.
Согласно слухам, команды Премьер-Лиги собираются уже в следующем месяцы вернуться на тренировочные базы, чтобы в июне возобновить сезон.
Однако Невилл видит много проблем, у которых в данный момент нет решения. Гари не понимает, как клубы смогут рисковать здоровьем своих игроков.
"Такое впечатление, что я в параллельной вселенной. Недавно у меня были кое-какие встречи по отельному бизнесу, и нам сказали, что люди не смогут сидеть в ресторанах ближе двух метров друг другу, а вместимость придется понизить на 50 процентов".
"Затем через час у тебя футбольная встреча. Вы говорите о том, что игроки снова будут играть в футбол, бороться в воздухе друг с другом, и ты думаешь: "Секундочку, я только что побывал на встрече, где сказали, что тебе даже нельзя сажать людей ближе двух метров друг к другу".
"Так не получится. Месяц или два назад я думал, что сезон возобновится, и мы сможем играть без зрителей, но теперь я очень, очень сомневаюсь. Работодатель не может рисковать здоровьем и безопасностью своего работника, это будет проблемой для работодателей".
"Будучи владельцем "Солфорд Сити", я располагаю игроками, у которых есть предрасположенность к диабету и астме. Как я могу подвергать их риску, отправляя их на футбольное поле? Ответ прост: "Этому не бывать". Я не уверен, как с этим справятся клубы Премьер-Лиги".
"Все эти разговоры про массовое тестирование на коронавирус — чушь. Премьер-Лига не сможет объяснить людям, почему десятки тысяч тестов ей нужнее, чем медицинским работникам на передовой", — сообщил Невилл в эфире.
23.04.2020 13:00
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Мудило, есть тесты, которые за 15-30 мин. дают результат. За 1-2 часа до матча все команды и персонал проверяются на корону. Если все ок - гоу то футболл. Так и топит гнида за лишение Ливерпуля законного титула! Я вообще уважительно отношусь ко всем адекватным футболистам, вне зависимости от клубной принадлежности. То такие мрази как Г. Невилл и Р. Фержинанд не заслуживают ни капли уважения.
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типичный гаражник
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