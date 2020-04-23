Каррагер: "Ливерпулю" нужно купить двух игроков, чтобы остаться впереди стаи"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Ливерпулю" нужно купить дублера для Энди Робертсона на позиции левого защитника и нападающего Тимо Вернера, чтобы сохранить доминирующее положение в Премьер-Лиге.

В этом сезоне у "Ливерпуля" нет равных в Премьер-Лиге — отрыв "красных" от ближайшего преследователя на момент остановки кампании в марте составлял 25 очков.



Каррагер соглашается, что сделать сильнее стартовый состав "Ливерпуля" по-прежнему сложно, однако Джейми видит потребность и укреплении ближайшего резерва.



"Если вы посмотрите на их стартовый состав, то сделать его сильнее очень сложно. Прибавить можно всегда, но давайте говорить о реалистичных целях".



"В прошлом "Ливерпуль" тратил большие деньги, чтобы собрать команду, которая сейчас есть у Клоппа, но за последние три-четыре трансферных окна они, кажется, купили только Такуми Минамино за 7 миллионов фунтов, и это кое-что говорит о силе их команды".



"Вообще-то я думаю, "Ливерпулю" нужны кое-какие изменения. Это может прозвучать странно, но эта команда вместе уже три или четыре года. Они была построена еще к финалу Лиги Чемпионов, который они проиграли "Реалу" в 2018 году. У них та же самая тройка нападения".



"У них те же самые шесть игроков в атаке, и это не меняется уже два или три года. Я не говорю, что настало время это изменить, особенно учитывая, как хорошо они играют, но я просто думаю, что этой тройке нападения нужна более серьезная страховка".



"Думаю, "Ливерпулю" повезло в том, что лучшие и самые важные игроки Юргена Клоппа никогда не получали травм, уж точно травм серьезных".



"Если брать тройку нападения, двух крайних защитников и Виргила Ван Дейка, то их стартовый состав почти не меняется каждую неделю".



"Поэтому я думаю, им нужны игроки не столько для увеличения конкуренции, сколько для страховки. Особенно это касается Энди Робертсона слева в обороне. Он единственный чистый левый защитник в клубе".



"Также я думаю, что "Ливерпулю" нужен более серьезный игрок в качестве запасного нападающего, нежели Дивок Ориги. Неслучайно Тимо Вернера связывают с переходом в "Ливерпуль". Я бы не удивился его переходу, и я правда думаю, что "Ливерпулю" нужно потратиться, чтобы сохранить свое положение".



"На мой взгляд, им точно нужен сильный дублер для Робертсона и точно нужен тот, кто подстегнет имеющихся нападающих. Им точно нужно крупно потратиться, чтобы остаться впереди стаи", — сообщил Каррагер в эфире.