"Кристал Пэлас" назвался старейшим профессиональным клубом в мире

"Кристал Пэлас" заявил права на звание старейшего профессионального футбольного клуба в мире.

В данный момент соответствующее звание принадлежит "Ноттс Каунти", который в этом сезоне выступает в пятом дивизионе.



"Ноттс Кауни" был основан в 1862 году, тогда как датой основания "Кристал Пэлас" до сих пор было принято считать 1905 год.



Однако свежее исследование Питера Мэннинга, нанятого "Пэлас", свидетельствует о том, что "орлы" как клуб на самом деле были сформированы в 1861, сыграв свой первый матч в марте 1962.



Оказывается, футбольный "Кристал Пэлас" был основан и управлялся компанией Crystal Palace Company, которая еще раньше, в 1857, создала крикетный клуб.



Мэннинг установил, что Crystal Palace Company решила обзавестись любительским на тот момент футбольным клубом для того, чтобы игроки в крикет могли поддерживать форму в межсезонье.



Добавим, что Ассоциация пока не подтвердила достоверность этой истории, однако "орлы" уже объявили, что в следующем году будут праздновать свое 160-летие.



