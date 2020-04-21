"Кристал Пэлас" назвался старейшим профессиональным клубом в мире
"Кристал Пэлас" заявил права на звание старейшего профессионального футбольного клуба в мире.
В данный момент соответствующее звание принадлежит "Ноттс Каунти", который в этом сезоне выступает в пятом дивизионе.
"Ноттс Кауни" был основан в 1862 году, тогда как датой основания "Кристал Пэлас" до сих пор было принято считать 1905 год.
Однако свежее исследование Питера Мэннинга, нанятого "Пэлас", свидетельствует о том, что "орлы" как клуб на самом деле были сформированы в 1861, сыграв свой первый матч в марте 1962.
Оказывается, футбольный "Кристал Пэлас" был основан и управлялся компанией Crystal Palace Company, которая еще раньше, в 1857, создала крикетный клуб.
Мэннинг установил, что Crystal Palace Company решила обзавестись любительским на тот момент футбольным клубом для того, чтобы игроки в крикет могли поддерживать форму в межсезонье.
Добавим, что Ассоциация пока не подтвердила достоверность этой истории, однако "орлы" уже объявили, что в следующем году будут праздновать свое 160-летие.
21.04.2020 20:00
Просмотров: 662
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Аршавин стал первым игроком, которому удалось сделать покер на «Энфилде» в чемпионате Англии...
21 апреля 2009 года российский нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин оформил покер в гостевой встрече АПЛ против «Ливерпуля»
ЛУЗЕРНЯ, с праздником, с 11-ой годовщиной!!!!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/78015/
(ответить)
"В данный момент соответствующее звание принадлежит "Ноттс Каунти", который занимает предпоследнее место в Лиге Два."
В данный момент Каунти играет в Конференции и занимает третье место, на секундочку.
(ответить)
Знатно поимели зеропук в 2014 ,проведя по губам всем фанатам лузерки и особенно личной сучке Дембы,навечно оставив мерсисайдскую псину в тени великого Лэмпарда!
(ответить)
Интересно.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий