"Кристал Пэлас" назвался старейшим профессиональным клубом в мире

Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" заявил права на звание старейшего профессионального футбольного клуба в мире.

В данный момент соответствующее звание принадлежит "Ноттс Каунти", который в этом сезоне выступает в пятом дивизионе.

"Ноттс Кауни" был основан в 1862 году, тогда как датой основания "Кристал Пэлас" до сих пор было принято считать 1905 год.

Однако свежее исследование Питера Мэннинга, нанятого "Пэлас", свидетельствует о том, что "орлы" как клуб на самом деле были сформированы в 1861, сыграв свой первый матч в марте 1962.

Оказывается, футбольный "Кристал Пэлас" был основан и управлялся компанией Crystal Palace Company, которая еще раньше, в 1857, создала крикетный клуб.

Мэннинг установил, что Crystal Palace Company решила обзавестись любительским на тот момент футбольным клубом для того, чтобы игроки в крикет могли поддерживать форму в межсезонье.

Добавим, что Ассоциация пока не подтвердила достоверность этой истории, однако "орлы" уже объявили, что в следующем году будут праздновать свое 160-летие.


Метки видео, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2020 20:00

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  1. kojan 21.04.2020 20:28 # kojan
    Аршавин стал первым игроком, которому удалось сделать покер на «Энфилде» в чемпионате Англии...
    21 апреля 2009 года российский нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин оформил покер в гостевой встрече АПЛ против «Ливерпуля»
    ЛУЗЕРНЯ, с праздником, с 11-ой годовщиной!!!!

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    Источник: http://fapl.ru/posts/78015/

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  2. cunningham 21.04.2020 20:26 # cunningham
    "В данный момент соответствующее звание принадлежит "Ноттс Каунти", который занимает предпоследнее место в Лиге Два."
    В данный момент Каунти играет в Конференции и занимает третье место, на секундочку.

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  3. jirrort 21.04.2020 20:13 # jirrort
    Знатно поимели зеропук в 2014 ,проведя по губам всем фанатам лузерки и особенно личной сучке Дембы,навечно оставив мерсисайдскую псину в тени великого Лэмпарда!

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  4. chebrec 21.04.2020 20:10 # chebrec
    Интересно.

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