Каррагер и Невилл обрушились с критикой на Озила

Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл раскритиковали полузащитника "Арсенал" Месута Озила за отказ от понижения зарплаты.

Напомним, Озил стал одним из трех игроков "Арсенала", которые отказались от добровольного понижения зарплаты в условиях кризиса.



При этом Месут является самым высокооплачиваемым игроком команды Микеля Артеты, зарабатывая 350 тысяч фунтов в неделю. Каррагер считает, что немец поставил под серьезный удар свою репутацию.



"Его (Озила) агент оказал ему медвежью услугу, когда три или четыре недели назад выступил и сказал "давайте подождем и посмотрим". Я всегда чувствовал, что возникнет проблема".



"Есть две категории игроков, которые могут не поддержать идею о понижении зарплат. Или это молодой игрок, который и так мало получает, или игрок, чей контракт близится к концу".



"Но когда от этого отказывается самый высокооплачиваемый игрок... Если остальная команда согласилась, ты должен поддержать остальных. Как говорят, это большой автогол в области пиара".



"Я не собираюсь критиковать его из-за уровня зарплаты или винить людей, которые платят ему эти деньги, но самый высокооплачиваемый игрок команды должен быть тем, кто подает пример", — сообщил Каррагер в эфире.



Точку зрения коллеги поддержал Невилл, предположив, что теперь Озил рискует стать изгоем в коллективе.



"Не может быть никакого оправдания тому, что ты отстранился от коллектива. Вы должны быть командой на поле и за его пределами".



"Я бы не хотел быть одним из этих троих, которые пошли в отказ. Это оттолкнет и изолирует их от остальных. Когда коллектив голосует по какому-либо вопросу, ты должен подчиниться мнению большинства".



"Это лишь показывает, какие сложные процессы проходят в клубах Премьер-Лиги прямо сейчас. Футбол пожирает себя изнутри".



"Большинство клубов и игроков не воюют друг с другом, но у них случилась серьезная стычка. Игроки не доверяют клубам, и вот очередной пример этому", — добавил Невилл.