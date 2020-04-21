Скоулз сравнил Погба с Джеррардом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сравнил полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба с бывшим капитаном "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.

Летом 2016 Погба вернулся на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого игрока в мире, но совершенно не оправдывает свой ценник в 89 миллионов фунтов.



К форме и мотивации Поля регулярно возникают претензии, однако Скоулз остается большим фанатом игрока сборной Франции.



"Я немного поиграл с Полем, и каждый знает, каким талантом он обладает. Он блестяще выступал за "Ювентус", блестяще выступал за сборную Франции на Чемпионате Мира и временами был очень хорош в "Юнайтед".



"Будучи полузащитником, он способен на все. Со своей скоростью, мощью и техникой его, наверное, можно сравнить со Стивеном Джеррардом. Он умеет абсолютно все", — сообщил Скоулз в официальном подкасте "Юнайтед".