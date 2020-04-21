Скоулз сравнил Погба с Джеррардом
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сравнил полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба с бывшим капитаном "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.
Летом 2016 Погба вернулся на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого игрока в мире, но совершенно не оправдывает свой ценник в 89 миллионов фунтов.
К форме и мотивации Поля регулярно возникают претензии, однако Скоулз остается большим фанатом игрока сборной Франции.
"Я немного поиграл с Полем, и каждый знает, каким талантом он обладает. Он блестяще выступал за "Ювентус", блестяще выступал за сборную Франции на Чемпионате Мира и временами был очень хорош в "Юнайтед".
"Будучи полузащитником, он способен на все. Со своей скоростью, мощью и техникой его, наверное, можно сравнить со Стивеном Джеррардом. Он умеет абсолютно все", — сообщил Скоулз в официальном подкасте "Юнайтед".
21.04.2020 15:00
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Последние комментарии:
Погба по долбоебиму это Балотелли на минималках
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По скилам да, по человечности и профессионализму нет
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Погба чистый Нгог из полузащиты и все!
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Уилшир сравнил Мустафи с Мальдини
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Похож даже внешне.
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джерард любимец фанатов, а в своем городе практически святой
погба - крашеное петушиное чучело, ненавидимое болельщиками
их можно сравнивать только как крайности
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Явно опустил Джи)))
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Херню спорол этот Хендо на минималках. С Балотели разве что можно сравнить. Джи помимо скорости, мощи и техники, еще и характер, менталитет лидера и тащер.
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