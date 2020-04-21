Скоулз сравнил Погба с Джеррардом

Поль Погба Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сравнил полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба с бывшим капитаном "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.

Летом 2016 Погба вернулся на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого игрока в мире, но совершенно не оправдывает свой ценник в 89 миллионов фунтов.

К форме и мотивации Поля регулярно возникают претензии, однако Скоулз остается большим фанатом игрока сборной Франции.

"Я немного поиграл с Полем, и каждый знает, каким талантом он обладает. Он блестяще выступал за "Ювентус", блестяще выступал за сборную Франции на Чемпионате Мира и временами был очень хорош в "Юнайтед".

"Будучи полузащитником, он способен на все. Со своей скоростью, мощью и техникой его, наверное, можно сравнить со Стивеном Джеррардом. Он умеет абсолютно все", — сообщил Скоулз в официальном подкасте "Юнайтед".


Метки Джеррард, Манчестер Юнайтед, Погба, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 656

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  1. liverpool1892est 21.04.2020 15:55 # liverpool1892est
    Погба по долбоебиму это Балотелли на минималках

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  2. keane16 21.04.2020 15:47 # keane16
    По скилам да, по человечности и профессионализму нет

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  3. weorlfc 21.04.2020 15:32 # weorlfc
    Погба чистый Нгог из полузащиты и все!

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  4. royal-arsenal 21.04.2020 15:31 # royal-arsenal
    Уилшир сравнил Мустафи с Мальдини

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  5. brown-ale 21.04.2020 15:31 # brown-ale
    Похож даже внешне.

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  6. superperez101 21.04.2020 15:29 # superperez101
    джерард любимец фанатов, а в своем городе практически святой
    погба - крашеное петушиное чучело, ненавидимое болельщиками
    их можно сравнивать только как крайности

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  7. mancunia-planet 21.04.2020 15:26 # mancunia-planet
    Явно опустил Джи)))

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  8. gerrard08 21.04.2020 15:19 # gerrard08
    Херню спорол этот Хендо на минималках. С Балотели разве что можно сравнить. Джи помимо скорости, мощи и техники, еще и характер, менталитет лидера и тащер.

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