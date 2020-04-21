Харри Магуайр попался на лжи
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был уличен внимательным болельщиком во лжи в социальных сетях.
Поскольку сезон Премьер-Лиги остановлен из-за пандемии коронавируса, все игроки находятся в самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.
На днях Магуайр поделился в своем твиттере скриншотом из приложения Strava, которое отслеживает физическую активность во время бега.
"Пробежка в парке", — сообщил защитник сборной Англии.
Однако внимательный глаз одного из болельщика заметил, что о точно такой же дистанции с точно таким же временем Магуайр отчитывался две недели назад. Когда Харри было указано на это в комментариях, он просто заблокировал фаната.
Park run pic.twitter.com/cQkMuszhOJ— Harry Maguire (@HarryMaguire93) April 19, 2020
Издание Daily Star добавляет, что это не первая подобная история. Недавно известный смутьян английского футбола, а ныне главный тренер "Флитвуда" Джо Бартон заподозрил во лжи полузащитника "Челси" Росса Баркли, который похвастал тем, что пробежал 5.2 километров за 16 минут и 11 секунд, что лишь на несколько минут лучше мирового рекорда Кененисы Бекеле.
Подписчики Бартона предположили, что Баркли, которого часто упрекают в медлительности на футбольном поле, включал приложение только на период короткого рывка, после чего отдыхал, заново запускал приложение и совершал очередной рывок, так преодолев всю дистанцию.
21.04.2020 09:00
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Последние комментарии:
А почему не может быть совпадением такое же время, если он по одной и той же дистанции бегает? Сплошь и рядом такое бывает.
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Капитан мумушатники
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Капитан пздабол,что еще ждать от мумушных
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Ох уж эти англичане. Баркли походу по рюмочке бахал после каждых сто метров
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