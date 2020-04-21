Харри Магуайр попался на лжи

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был уличен внимательным болельщиком во лжи в социальных сетях.

Поскольку сезон Премьер-Лиги остановлен из-за пандемии коронавируса, все игроки находятся в самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.

На днях Магуайр поделился в своем твиттере скриншотом из приложения Strava, которое отслеживает физическую активность во время бега.

"Пробежка в парке", — сообщил защитник сборной Англии.

Однако внимательный глаз одного из болельщика заметил, что о точно такой же дистанции с точно таким же временем Магуайр отчитывался две недели назад. Когда Харри было указано на это в комментариях, он просто заблокировал фаната.



Издание Daily Star добавляет, что это не первая подобная история. Недавно известный смутьян английского футбола, а ныне главный тренер "Флитвуда" Джо Бартон заподозрил во лжи полузащитника "Челси" Росса Баркли, который похвастал тем, что пробежал 5.2 километров за 16 минут и 11 секунд, что лишь на несколько минут лучше мирового рекорда Кененисы Бекеле.

Подписчики Бартона предположили, что Баркли, которого часто упрекают в медлительности на футбольном поле, включал приложение только на период короткого рывка, после чего отдыхал, заново запускал приложение и совершал очередной рывок, так преодолев всю дистанцию.

Твит Бартона


Метки Баркли, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2020 09:00

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  1. sausage 21.04.2020 10:42 # sausage
    А почему не может быть совпадением такое же время, если он по одной и той же дистанции бегает? Сплошь и рядом такое бывает.

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  2. owen777 21.04.2020 09:48 # owen777
    Капитан мумушатники

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  3. liverbro 21.04.2020 09:40 # liverbro
    Капитан пздабол,что еще ждать от мумушных

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  4. januzaj00 21.04.2020 09:18 # januzaj00
    Ох уж эти англичане. Баркли походу по рюмочке бахал после каждых сто метров

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