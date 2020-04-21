Харри Магуайр попался на лжи

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был уличен внимательным болельщиком во лжи в социальных сетях.

Поскольку сезон Премьер-Лиги остановлен из-за пандемии коронавируса, все игроки находятся в самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.



На днях Магуайр поделился в своем твиттере скриншотом из приложения Strava, которое отслеживает физическую активность во время бега.



"Пробежка в парке", — сообщил защитник сборной Англии.



Однако внимательный глаз одного из болельщика заметил, что о точно такой же дистанции с точно таким же временем Магуайр отчитывался две недели назад. Когда Харри было указано на это в комментариях, он просто заблокировал фаната.





Издание Daily Star добавляет, что это не первая подобная история. Недавно известный смутьян английского футбола, а ныне главный тренер "Флитвуда" Джо Бартон заподозрил во лжи полузащитника "Челси" Росса Баркли, который похвастал тем, что пробежал 5.2 километров за 16 минут и 11 секунд, что лишь на несколько минут лучше мирового рекорда Кененисы Бекеле.Подписчики Бартона предположили, что Баркли, которого часто упрекают в медлительности на футбольном поле, включал приложение только на период короткого рывка, после чего отдыхал, заново запускал приложение и совершал очередной рывок, так преодолев всю дистанцию.