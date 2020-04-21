Озил и еще двое игроков "Арсенала" отказались от понижения зарплат
Полузащитник Месут Озил — один из трех игроков первой команды "Арсенала", отказавшихся от добровольного понижения своих зарплат.
Ранее в понедельник лондонский клуб официально объявил, что игроки и главный тренер Микель Артета со своим штабом согласились на 12.5-процентное понижение своих зарплат на целый год.
"Арсенал" подчеркивает, что эти деньги будут возвращены, если сезон 2019/20 возобновится, а команда достигнет "определенной цели", которой, очевидно, является попадание в Лигу Чемпионов.
Однако в заявлении "Арсенала" не говорится, что на это согласились все игроки. Daily Mail и Daily Mirror в один голос утверждают, что сразу трое футболистов взбунтовались и отказались помогать своему клубу преодолеть кризис.
Одним из этих игроков является Месут Озил, который получает больше всех в команде — 350 тысяч фунтов в неделю. Агент немца Эркют Согут, ранее советовавший футболистам отказаться от понижения зарплат, проигнорировал просьбу прессы дать свой комментарий.
Сообщается, что Озил с уважением отнесся к решению других игроков и коллектива в целом, но призвал уважать и его решение.
Имена двух других игроков не называются, однако еще одно издание, The Guardian, уверяет, что переговоры с ними продолжаются.
Добавим, что в данный момент зарплатная ведомость "Арсенала" составляет около 230 млн. фунтов в год. Предпринятые меры позволят ее облегчить примерно на 25 млн.
21.04.2020 00:05
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Понимает, что никакого футбола не будет, а бабки то нужны позарез.
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Какая же гнилая хуета этот выкидыш курдский, жертва инцеста блять
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Ненасытный то какой.Неужто его не гложет чувство, что незаслуженно получает свои деньги?Мразь
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Двуличный , тихий сукин сын
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Пиздец конечно скатился - Озиль
А был очень перспективным и талантливым игроком. И как его хвалили, пиарили, напоминает Кака.
Иногда можно выдаст фантастический футбол, но обычно ходит пешком и теряется в матчах.
Хоть и занимается благотворительностью, но все это ради политической карьеры, ведь он близкий товарищ Эрдогана и женился он на дочери крутого политика.
По таланту он был наряду с Кака, Бекхемом, Адриано...
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Трансферов толковых нет, команда деградирует из месяца в месяц, всех кормят байками, что деньги не тратят, чтобы поддерживать модель самообеспечения клуба, рассказы о нереальных запасах средств на счетах клуба, а при малейшей трудности пришли клянчить игроков скинуться по чуть чуть. "Бабки где?" (с). И это касается не только Месута, а всех игроков в футболе. 50% налог платят, и занимаются благотворительностью немало. Правильно делает. Не хочет и точка.
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Да чтобы понять кто это просто открываем состав Арсенала и смотрим на флаг. Любому понятно что благородный француз, англичанин или настоящий немец так унижаться ради копеек не будут, цивилизованные нации все же.
Турецкое отребье здесь, а два оставшихся - это 100% албанская шелупонь Ржака и кто-то еще из африканцев. Обамеянг вряд ли, все же капитан и лицо команды. Пепе новичок и вообще вроде скромный негр как Мане. Так что думаю Ляказет, как раз на почве слухов о его продаже.
Ну или Колашинац дружбан турка.
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АХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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