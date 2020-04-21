Озил и еще двое игроков "Арсенала" отказались от понижения зарплат

Полузащитник Месут Озил — один из трех игроков первой команды "Арсенала", отказавшихся от добровольного понижения своих зарплат.

Ранее в понедельник лондонский клуб официально объявил, что игроки и главный тренер Микель Артета со своим штабом согласились на 12.5-процентное понижение своих зарплат на целый год.



"Арсенал" подчеркивает, что эти деньги будут возвращены, если сезон 2019/20 возобновится, а команда достигнет "определенной цели", которой, очевидно, является попадание в Лигу Чемпионов.



Однако в заявлении "Арсенала" не говорится, что на это согласились все игроки. Daily Mail и Daily Mirror в один голос утверждают, что сразу трое футболистов взбунтовались и отказались помогать своему клубу преодолеть кризис.



Одним из этих игроков является Месут Озил, который получает больше всех в команде — 350 тысяч фунтов в неделю. Агент немца Эркют Согут, ранее советовавший футболистам отказаться от понижения зарплат, проигнорировал просьбу прессы дать свой комментарий.



Сообщается, что Озил с уважением отнесся к решению других игроков и коллектива в целом, но призвал уважать и его решение.



Имена двух других игроков не называются, однако еще одно издание, The Guardian, уверяет, что переговоры с ними продолжаются.



Добавим, что в данный момент зарплатная ведомость "Арсенала" составляет около 230 млн. фунтов в год. Предпринятые меры позволят ее облегчить примерно на 25 млн.