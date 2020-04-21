Озил и еще двое игроков "Арсенала" отказались от понижения зарплат

Месут Озил Полузащитник Месут Озил — один из трех игроков первой команды "Арсенала", отказавшихся от добровольного понижения своих зарплат.

Ранее в понедельник лондонский клуб официально объявил, что игроки и главный тренер Микель Артета со своим штабом согласились на 12.5-процентное понижение своих зарплат на целый год.

"Арсенал" подчеркивает, что эти деньги будут возвращены, если сезон 2019/20 возобновится, а команда достигнет "определенной цели", которой, очевидно, является попадание в Лигу Чемпионов.

Однако в заявлении "Арсенала" не говорится, что на это согласились все игроки. Daily Mail и Daily Mirror в один голос утверждают, что сразу трое футболистов взбунтовались и отказались помогать своему клубу преодолеть кризис.

Одним из этих игроков является Месут Озил, который получает больше всех в команде — 350 тысяч фунтов в неделю. Агент немца Эркют Согут, ранее советовавший футболистам отказаться от понижения зарплат, проигнорировал просьбу прессы дать свой комментарий.

Сообщается, что Озил с уважением отнесся к решению других игроков и коллектива в целом, но призвал уважать и его решение.

Имена двух других игроков не называются, однако еще одно издание, The Guardian, уверяет, что переговоры с ними продолжаются.

Добавим, что в данный момент зарплатная ведомость "Арсенала" составляет около 230 млн. фунтов в год. Предпринятые меры позволят ее облегчить примерно на 25 млн.


Метки Арсенал, Озил, финансы

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2020 00:05

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  1. mancunia-planet 21.04.2020 01:02 # mancunia-planet
    Понимает, что никакого футбола не будет, а бабки то нужны позарез.

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  2. quavo 21.04.2020 00:54 # quavo
    Какая же гнилая хуета этот выкидыш курдский, жертва инцеста блять

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  3. kanonir1441 21.04.2020 00:39 # kanonir1441
    Ненасытный то какой.Неужто его не гложет чувство, что незаслуженно получает свои деньги?Мразь

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  4. xah 21.04.2020 00:33 # xah
    Двуличный , тихий сукин сын

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  5. xah 21.04.2020 00:32 # xah
    Пиздец конечно скатился - Озиль

    А был очень перспективным и талантливым игроком. И как его хвалили, пиарили, напоминает Кака.

    Иногда можно выдаст фантастический футбол, но обычно ходит пешком и теряется в матчах.

    Хоть и занимается благотворительностью, но все это ради политической карьеры, ведь он близкий товарищ Эрдогана и женился он на дочери крутого политика.

    По таланту он был наряду с Кака, Бекхемом, Адриано...

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  6. babsez 21.04.2020 00:24 # babsez
    Трансферов толковых нет, команда деградирует из месяца в месяц, всех кормят байками, что деньги не тратят, чтобы поддерживать модель самообеспечения клуба, рассказы о нереальных запасах средств на счетах клуба, а при малейшей трудности пришли клянчить игроков скинуться по чуть чуть. "Бабки где?" (с). И это касается не только Месута, а всех игроков в футболе. 50% налог платят, и занимаются благотворительностью немало. Правильно делает. Не хочет и точка.

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  7. superglor 21.04.2020 00:21 # superglor
    Да чтобы понять кто это просто открываем состав Арсенала и смотрим на флаг. Любому понятно что благородный француз, англичанин или настоящий немец так унижаться ради копеек не будут, цивилизованные нации все же.

    Турецкое отребье здесь, а два оставшихся - это 100% албанская шелупонь Ржака и кто-то еще из африканцев. Обамеянг вряд ли, все же капитан и лицо команды. Пепе новичок и вообще вроде скромный негр как Мане. Так что думаю Ляказет, как раз на почве слухов о его продаже.

    Ну или Колашинац дружбан турка.

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  8. electric 21.04.2020 00:07 # electric
    АХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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