Рэшфорд: "Для меня было бы мечтой поиграть вместе со Скоулзом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что для него "было бы мечтой" поиграть вместе с легендой клуба Полом Скоулзом.

Рэшфорд пробился в первую команду "красных дьяволов" спустя несколько лет после окончательного завершения карьеры Скоулзом, который вместе с "Юнайтед" выиграл 11 титулов Премьер-Лиги, две Лиги Чемпионов и три Кубка Англии.



Маркус восхищается игроками такого плана и сравнивает Пола с Уэйном Руни и Майклом Кэрриком, которых ему удалось застать в команде.



"Для меня было бы мечтой поиграть с кем-нибудь вроде него".



"Больше всего в нем меня восхищает его способность отдать пас любого плана. Ближе всего к этому, наверное, был Уазза (Уэйн Руни), когда он играл чуть глубже. С ним было так приятно играть вместе мне как 9-му номеру".



"Примерно то же само с Каррасом (Майклом Кэрриком). Как только они получают мяч, они ищут возможность сыграть вперед — не обязательно в ноги, но также на открывание. Это все, чего ты можешь желать, будучи нападающим. Чтобы был кто-то, кто видит эти пасы и может их сделать", — сообщил Рэшфорд в официальном подкасте "Юнайтед".