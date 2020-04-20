Скоулз ходил на матчи резерва МЮ ради Рэшфорда

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что ходил на матчи резервной команды "красных дьяволов" только для того, чтобы посмотреть в деле нападающего Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд находится в системе "Юнайтед" с восьми лет, а в первую команду пробился в 2015 году и с тех пор заработал репутацию одного из лучших нападающих Премьер-Лиги.



К настоящему моменту 22-летний Рэшфорд наколотил уже 69 голов в 215 матчах за "Юнайтед", однако Скоулз этим не удивлен. Пола удивляет лишь то, что Маркус предпочитает играть на краю атаки вместо острия.



"Я всегда вспоминаю, как наблюдал за ним — в основном в резервной команде. Он был чистым центральным форвардом".



"Иногда я ходил на матчи только для того, чтобы понаблюдать за ним. Я толком даже не смотрел, где мяч".



"Я следил за его движениями и пытался понять, достаточно ли он умен, чтобы взаимодействовать с полузащитой. Думаю, у него это есть".



"Я был в восторге, когда он только пробился в первую команду. Думаю, ему немного повезло с этим — кажется, кто-то был травмирован в то время".



"Но с самого момента своего появления в первой команде он демонстрирует, что у него есть талант играть центрального форварда или левого флангового игрока".



"Наблюдая за ним в детстве, я всегда считал, что со своим умом и движениями он будет центральным форвардом".



"Он выглядел чистым центральным форвардом, но теперь, когда видишь его в матчах, кажется, что ему больше нравится играть на левом краю атаки", — сообщил Скоулз в подкасте UTD.