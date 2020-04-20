"Юнайтед" договорился с Санчо

"Манчестер Юнайтед" абсолютно уверен, что трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо состоится грядущим летом.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, уже внес большие изменения в планы клубов, которые скорее думают о том, как выплачивать зарплату игрокам и сотрудникам, чем о приобретениях.



Однако "Юнайтед" — один из немногих клубов, которые чувствуют себя наиболее уверенно в этой ситуации, и "красные дьяволы" по-прежнему собираются обновить свой трансферный рекорд покупкой Санчо.



По информации The Sun, клуб с "Олд Траффорд" "согласовал почти каждую деталь" с 20-летним игроком сборной Англии. А Джейдон решил для себя, что хочет перейти в "Юнайтед", несмотря на интерес других клубов, включая "Челси".



На протяжении несколько месяцев секретных переговоров "Юнайтед" и Санчо полностью согласовали условия контракта, включая зарплату и бонусы, и теперь "дьяволам" лишь остается достичь компромисса с "Боруссией" насчет размера компенсации.



Клуб из Дортмунда надеется выручить за Санчо близкую к 100 миллионам фунтов сумму, однако "Юнайтед" может поторговаться, используя в качестве рычагов согласие самого Джейдона и текущую экономическую ситуацию.