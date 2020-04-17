"Арсенал" договорился со своими игроками о понижении зарплат

Игроки "Арсенала" все-таки согласились на понижение своих зарплат на 12.5 процентов, но с обещанием больших бонусов.

Напомним, сегодня утром стало известно, что после вмешательства главного тренера "канониров" Микеля Артеты переговоры клуба с игроками о понижении зарплат сдвинулись с мертвой точки.



По информации Daily Mirror, стороны уже достигли компромисса. Игроки вошли в положение и согласились помочь своему клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации в связи с грянувшим кризисом.



Понижение зарплат на 12.5 процентов продлится целый год — с апреля 2020 по март 2021. Но если по итогам этого сезона команда Артеты пробьется в Лигу Чемпионов, все эти деньги будут возмещены, плюс каждый игрок получит бонус в 100 тысяч фунтов.



Если "Арсенал" не только выйдет в Лигу Чемпионов, но и в следующем сезоне выиграет ее, каждый футболист первой команды получит дополнительный бонус в 500 тыс. фунтов.



Если "Арсенал" попадет только в Лигу Европы, то возмещение составит не все 12.5, а только 7.5 процентов от зарплат, а бонус за победу в соревновании — 100 тыс. фунтов каждому.



Еще одной причиной возмещения снятой зарплаты может стать продажа игрока с прибылью для клуба — при условии, что это возмещение не превышает размер прибыли.