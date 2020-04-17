"Челси" установил "прямой контакт" с лагерем Вернера

"Челси" установил "прямой контакт" с представителями нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Согласно слухам, трансфер Вернера может быть выкуплен за фиксированную сумму в 51 миллион фунтов. Это обстоятельство, а также тот факт, что Тимо забил 27 голов в 36 матчах этого сезона, делают игрока сборной Германии желанной целью для многих европейских топ-клубов.



Главным претендентом на Вернера принято считать "Ливерпуль", однако наставник "красных" Юрген Клопп, не разрушая свое трио нападения, не имеет возможности предложить своему соотечественнику твердое место в стартовом составе.



Нерешительностью "Ливерпуля" сейчас пытается воспользоваться "Челси". "Синие" обратились к представителям Вернера и выразили заинтересованность в приглашении 24-летнего немца на "Стэмфорд Бридж", утверждает Kicker.



Добавим, что "Челси" пытался обзавестись нападающим еще в январе, но безуспешно. Покупка форварда будет означать, что "синие" попрощаются с Оливье Жиру, чей контракт истекает летом, или Мичи Батшуайи — а, возможно, сразу с обоими.