Джеррард объяснил, чем нынешний "Ливерпуль" лучше

Стивен Джеррард объяснил, что выгодно отличает нынешний "Ливерпуль" от тех команд, за которые выступал он в свое время.

Джеррард защищал цвета "Ливерпуля" с 1998 по 2015 год, в 2009 и 2014 вплотную приближаясь к чемпионству в Премьер-Лиге. Однако оба этих раза "красные" финишировали вторыми.



Прямо сейчас "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя в Премьер-Лиге на 25 очков и находится всего в двух победах от титула, и столь доминирующее положение "красных" Джеррард объясняет силой духа команды Юргена Клоппа.



"Они феноменальны уже несколько лет. В прошлом году невезение не позволило им стать чемпионами. Так вышло из-за того, насколько хорош был "Манчестер Сити". Но просто кажется, что "Ливерпуль" становится лучше и сильнее с каждым годом".



"В сравнении с теми командами, за которые играл я сам, меня поражает их сила духа. Это касается каждого их игрока".



"У нас тоже были хорошие профессионалы и сильные духом игроки. Но сейчас — от номера один до номера 26 в составе — у них настоящие монстры по духу, и все они на одной волне", — сообщил Джеррард в эфире Sky Sports.