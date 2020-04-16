Джеррард объяснил, чем нынешний "Ливерпуль" лучше

Ливерпуль Стивен Джеррард объяснил, что выгодно отличает нынешний "Ливерпуль" от тех команд, за которые выступал он в свое время.

Джеррард защищал цвета "Ливерпуля" с 1998 по 2015 год, в 2009 и 2014 вплотную приближаясь к чемпионству в Премьер-Лиге. Однако оба этих раза "красные" финишировали вторыми.

Прямо сейчас "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя в Премьер-Лиге на 25 очков и находится всего в двух победах от титула, и столь доминирующее положение "красных" Джеррард объясняет силой духа команды Юргена Клоппа.

"Они феноменальны уже несколько лет. В прошлом году невезение не позволило им стать чемпионами. Так вышло из-за того, насколько хорош был "Манчестер Сити". Но просто кажется, что "Ливерпуль" становится лучше и сильнее с каждым годом".

"В сравнении с теми командами, за которые играл я сам, меня поражает их сила духа. Это касается каждого их игрока".

"У нас тоже были хорошие профессионалы и сильные духом игроки. Но сейчас — от номера один до номера 26 в составе — у них настоящие монстры по духу, и все они на одной волне", — сообщил Джеррард в эфире Sky Sports.


Метки Джеррард, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2020 22:00

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  1. liverpool1892est 16.04.2020 23:26 # liverpool1892est
    Хоть Джеррард и не выиграл кучу титулов,но для меня он останется навсегда величайшим игроком всех времен

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  2. ko1obok 16.04.2020 23:13 # ko1obok
    а как же номер 66?

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  3. ibe 16.04.2020 22:17 # ibe
    Всем

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  4. chebrec 16.04.2020 22:15 # chebrec
    Понятно

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