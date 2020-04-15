"Арсенал" не будет покупать Партея

"Арсенал" не будет покупать полузащитника "Атлетико" Томаса Партея грядущим летом.

В минувший вторник в итальянской прессе появились слухи, что "канониры" лидируют в борьбе за Партей и собираются выплатить 43.5 млн. фунтов, что прописаны в контракте Томаса с клубом из Мадрида в качестве отступных.



Возможно, в идеальном мире "Арсенал" так бы и поступил — Партей определенно стоит этих денег, находясь в самом расцвете сил и накопив солидный опыт выступлений на топ-уровне.



Однако реальность гораздо суровее — клуб с "Эмирейтс" просто не в состоянии позволить себе покупку 26-летнего игрока сборной Ганы, утверждает Daily Mirror.



Прошлый сезон "Арсенал" завершил с убытком в 27.1 млн. фунтов, а финансовая картина по итогам этой кампании может быть еще плачевнее из-за вероятного непопадания в Лигу Чемпионов, эффекта от пандемии коронавируса и провалившейся затеи по понижению зарплат игроков.



По информации издания, грядущим летом "Арсенал" будет думать в первую очередь не о покупках, а об избавлении от балласта — клубу нужно закрыть дыру, которая в данный момент составляет 25 млн. фунтов.