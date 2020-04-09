Кейта: "Я значительно прибавил благодаря Клоппу"

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта чувствует, что он прибавил благодаря главному тренеру Юргену Клоппу, несмотря на свои проблемы с травмами.

Кейта прибыл на "Энфилд" еще два года назад, но за это время неоднократно оказывался в лазарете, и эти травмы никак не позволяют ему заиграть в стартовом составе "красных".



Однако Кейта не расстраивается от того, что Клопп не всегда выпускает его на поле. Напротив, Наби благодарен своему наставнику и верит, что стал более классным игроком в "Ливерпуле".



"Когда я пришел, я пытался освоиться на новом месте и интегрироваться в команду. Я уважаю решения тренера, и поэтому мне пришлось трудиться каждый день".



"Думаю, теперь я значительно прибавил, если не считать травы, из-за которых я пропустил ряд матчей".



"Юрген — это тот тренер, который дает тебе подсказки на поле, и это очень помогает играть без сомнений в себе. Это и есть тренерская работа, он видит все".



"Когда он на бровке, а ты на поле, такое впечатление, что он играет с тобой. Это придает тебе большое желание играть лучше".



"Он всегда готов помочь своим игрокам, он словно лучший друг для нас, но он все-таки тренер, и он может найти подход ко всем своим игрокам".



"Он всегда будет защищать своих игроков, потому что для него все игроки одинаковы. Для него нет разницы", — цитирует Кейта Daily Mail.