Кейта: "Я значительно прибавил благодаря Клоппу"

Юрген Клопп и Наби Кейта Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта чувствует, что он прибавил благодаря главному тренеру Юргену Клоппу, несмотря на свои проблемы с травмами.

Кейта прибыл на "Энфилд" еще два года назад, но за это время неоднократно оказывался в лазарете, и эти травмы никак не позволяют ему заиграть в стартовом составе "красных".

Однако Кейта не расстраивается от того, что Клопп не всегда выпускает его на поле. Напротив, Наби благодарен своему наставнику и верит, что стал более классным игроком в "Ливерпуле".

"Когда я пришел, я пытался освоиться на новом месте и интегрироваться в команду. Я уважаю решения тренера, и поэтому мне пришлось трудиться каждый день".

"Думаю, теперь я значительно прибавил, если не считать травы, из-за которых я пропустил ряд матчей".

"Юрген — это тот тренер, который дает тебе подсказки на поле, и это очень помогает играть без сомнений в себе. Это и есть тренерская работа, он видит все".

"Когда он на бровке, а ты на поле, такое впечатление, что он играет с тобой. Это придает тебе большое желание играть лучше".

"Он всегда готов помочь своим игрокам, он словно лучший друг для нас, но он все-таки тренер, и он может найти подход ко всем своим игрокам".

"Он всегда будет защищать своих игроков, потому что для него все игроки одинаковы. Для него нет разницы", — цитирует Кейта Daily Mail.


Метки Кейта, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2020 20:00

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  1. liverpool1892est 09.04.2020 20:13 # liverpool1892est
    Блиад,пристрелите эту ебаную мартышку! И на этого говнаря мы 57 млн фунтов потратили...самая неудачная покупка Клопа

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