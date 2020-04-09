Фердинанд был близок к переходу в "Барселону" в 2008 году

Рио Фердинанд Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что в 2008 году едва не ушел в "Барселону".

Фердинанд блестяще выступал за "Юнайтед" на протяжении 12 лет — с 2002 по 2014 год. Рио был капитаном "красных дьяволов", когда те в 2008 обыграли "Челси" в финале Лиги Чемпионов.

Тот знаменитый матч в Москве мог стать последним для Фердинанда за "Юнайтед", однако Рио так и не поддался уговорам Франка Райкарда.

"Переход был близок, мой агент вел переговоры насчет сделки. "Барселоне" удалось найти ко мне подход. Я даже разговаривал с Райкардом — не о трансфере, но он рассказал о своих ощущениях".

"Это было после матча в гостях у "Барселоны", когда мы сыграли 0:0. В туннеле после игры я и поговорил с Райкардом".

"Я всегда хотел поиграть за рубежом, но меня останавливало то, что я побеждал и был успешен дома. Мне повезло, что такой замечательный клуб, как "Манчестер Юнайтед", сделал практически невозможным мой уход".

"Кстати, мы победили их тогда и стали чемпионами Европы, так зачем мне было менять чемпионов Европы на другую команду, которая перестраивалась?"

"В то время Хави, Иньеста и Месси еще не были игроками, которыми они стали через три года, так что обстановка "Барселоне" была очень другой", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. selta 09.04.2020 08:40 # selta
    В то время Хави, Иньеста и Месси еще не были игроками, которыми они стали через три года

    Источник: http://fapl.ru/posts/77773/
    Даунита через год они выебали твою помойку

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  2. owen777 09.04.2020 08:24 # owen777
    Единственный манк который хотел играть у нас в ЛФК....остальные алкаши жена*еби и пидори

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