Фердинанд был близок к переходу в "Барселону" в 2008 году

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что в 2008 году едва не ушел в "Барселону".

Фердинанд блестяще выступал за "Юнайтед" на протяжении 12 лет — с 2002 по 2014 год. Рио был капитаном "красных дьяволов", когда те в 2008 обыграли "Челси" в финале Лиги Чемпионов.



Тот знаменитый матч в Москве мог стать последним для Фердинанда за "Юнайтед", однако Рио так и не поддался уговорам Франка Райкарда.



"Переход был близок, мой агент вел переговоры насчет сделки. "Барселоне" удалось найти ко мне подход. Я даже разговаривал с Райкардом — не о трансфере, но он рассказал о своих ощущениях".



"Это было после матча в гостях у "Барселоны", когда мы сыграли 0:0. В туннеле после игры я и поговорил с Райкардом".



"Я всегда хотел поиграть за рубежом, но меня останавливало то, что я побеждал и был успешен дома. Мне повезло, что такой замечательный клуб, как "Манчестер Юнайтед", сделал практически невозможным мой уход".



"Кстати, мы победили их тогда и стали чемпионами Европы, так зачем мне было менять чемпионов Европы на другую команду, которая перестраивалась?"



"В то время Хави, Иньеста и Месси еще не были игроками, которыми они стали через три года, так что обстановка "Барселоне" была очень другой", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.