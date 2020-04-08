Премьер-Лига придумала, как ускорить возвращение фанатов на трибуны
Премьер-Лига обдумывает идею, которая может ускорить возвращение болельщиков на трибуны.
Судя по всему, клубы Премьер-Лиги уже смирились с тем, что оставшиеся матчи сезона они сыграют без зрителей — просто завершить сезон и предотвратить колоссальные убытки важнее.
Однако изданию Daily Mail стало известно, болельщики могут вернуться на трибуны раньше, чем ожидалось.
Премьер-Лига обратилась к британской IT-компании VST Enterprises (VSTE), которая разрабатывает специальное приложение — так называемый "паспорт здоровья".
Если в этом "паспорте здоровья" будет отражено, что тест его держателя на COVID-19 дал отрицательный результат или показал наличие антител к вирусной инфекции, такой болельщик не представляет угрозы для окружающих и может быть допущен на стадион.
Концепция этого проекта будет успешной в случае массового и быстрого тестирования, поэтому VSTE и Премьер-Лиги придется заручиться поддержкой британского правительства.
Впервые подобную идею озвучил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, предложив переболевшим COVID-19 людям, количество которых стремительно растет, разрешить вернуться к нормальной жизни.
08.04.2020 20:00
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Последние комментарии:
вышел из гаража сдай тест
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Что за долбоебизм)) Допустим сдал чел тест на корону. Через 30 мин вышел в магазин и заразился. Через пол дня ему пришл ответ что он здоров и он прется на стадик)) ну это явно ебланы из ливерпуля идею подкинули!
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А если тест не пройдёт, то всем пизда, кто находился с ним ближе двух метров.
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