Премьер-Лига придумала, как ускорить возвращение фанатов на трибуны

Премьер-Лига обдумывает идею, которая может ускорить возвращение болельщиков на трибуны.

Судя по всему, клубы Премьер-Лиги уже смирились с тем, что оставшиеся матчи сезона они сыграют без зрителей — просто завершить сезон и предотвратить колоссальные убытки важнее.



Однако изданию Daily Mail стало известно, болельщики могут вернуться на трибуны раньше, чем ожидалось.



Премьер-Лига обратилась к британской IT-компании VST Enterprises (VSTE), которая разрабатывает специальное приложение — так называемый "паспорт здоровья".



Если в этом "паспорте здоровья" будет отражено, что тест его держателя на COVID-19 дал отрицательный результат или показал наличие антител к вирусной инфекции, такой болельщик не представляет угрозы для окружающих и может быть допущен на стадион.



Концепция этого проекта будет успешной в случае массового и быстрого тестирования, поэтому VSTE и Премьер-Лиги придется заручиться поддержкой британского правительства.



Впервые подобную идею озвучил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, предложив переболевшим COVID-19 людям, количество которых стремительно растет, разрешить вернуться к нормальной жизни.