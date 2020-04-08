Премьер-Лига придумала, как ускорить возвращение фанатов на трибуны

Премьер-Лига Премьер-Лига обдумывает идею, которая может ускорить возвращение болельщиков на трибуны.

Судя по всему, клубы Премьер-Лиги уже смирились с тем, что оставшиеся матчи сезона они сыграют без зрителей — просто завершить сезон и предотвратить колоссальные убытки важнее.

Однако изданию Daily Mail стало известно, болельщики могут вернуться на трибуны раньше, чем ожидалось.

Премьер-Лига обратилась к британской IT-компании VST Enterprises (VSTE), которая разрабатывает специальное приложение — так называемый "паспорт здоровья".

Если в этом "паспорте здоровья" будет отражено, что тест его держателя на COVID-19 дал отрицательный результат или показал наличие антител к вирусной инфекции, такой болельщик не представляет угрозы для окружающих и может быть допущен на стадион.

Концепция этого проекта будет успешной в случае массового и быстрого тестирования, поэтому VSTE и Премьер-Лиги придется заручиться поддержкой британского правительства.

Впервые подобную идею озвучил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, предложив переболевшим COVID-19 людям, количество которых стремительно растет, разрешить вернуться к нормальной жизни.


Метки болельщики, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2020 20:00

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  1. martingor 08.04.2020 20:15 # martingor
    вышел из гаража сдай тест

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  2. flamic 08.04.2020 20:13 # flamic
    Что за долбоебизм)) Допустим сдал чел тест на корону. Через 30 мин вышел в магазин и заразился. Через пол дня ему пришл ответ что он здоров и он прется на стадик)) ну это явно ебланы из ливерпуля идею подкинули!

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  3. januzaj00 08.04.2020 20:04 # januzaj00
    А если тест не пройдёт, то всем пизда, кто находился с ним ближе двух метров.

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