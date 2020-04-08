Агент Озила советует игрокам отказаться от понижения зарплат

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила посоветовал своему клиенту и другим игрокам Премьер-Лиги отказаться от понижения зарплат.

Как известно, в данный момент клубы Премьер-Лиги пытаются уговорить своих футболистов пойти на 30-процентное понижение зарплаты, дабы смягчить ущерб от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



В условиях этого кризиса игроки вроде 31-летнего Озила, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, становятся тяжелой ношей для своих клубов, однако агент Эркют Согут советует футболистам не спешить идти на жертвы.



"Сегодня я бы не рекомендовал идти на понижение зарплаты, потому что я не знаю, возобновится ли лига завтра, получат ли клубы деньги за телевизионные трансляции".



"Как это скажется на финансах клубов, мы увидим только через три-шесть месяцев — но мы не можем видеть это сегодня".



"Понижение зарплат может иметь смысл, но не нужно соглашаться на это сегодня, когда клубы, возможно, все еще зарабатывают столько же, как и в прошло году".



"Когда политики просят игроков сделать свой вклад, это лишь отвлекающий маневр, потому что они даже не в состоянии обезопасить медицинских работников".



"Эти "жадные" игроки Премьер-Лиги стали легкой мишенью, но игроки делают много всего для благотворительности".



"Одному клубу может потребоваться урезать зарплаты на 50 процентов, другому — на 20, тогда как третьему, возможно, это не потребуется вовсе. Когда это все закончится, клубы и игроки могут поговорить о понижении зарплат — если это будет необходимо", — сообщил Согут The Sun.