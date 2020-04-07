МЮ пострадает больше всех в Премьер-Лиге, если сезон не будет доигран

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" пострадает больше всех в финансовом отношении, если этот сезон Премьер-Лиги будет аннулирован.

Напомним, на прошлой неделе Премьер-Лига объявила, что сезон не будет возобновлен даже в начале мая по причине пандемии коронавируса.

Сценарий, при котором доиграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 не представится возможным, является нежеланным и маловероятным, но все еще реальным — никто не может в точности предсказать, как будет распространяться инфекция.

Издание Daily Mail попробовало оценить, какой суммы в виде доходов недосчитается каждый из 20 клубов, если этот сезон так и не будет полностью завершен.

Для каждого клуба эта сумма возможных потерь складывается из доли от телевизионных трансляций, поступлений в дни матчей (билеты, еда, напитки) и коммерческих контрактов.

Как уже было сказано, больше всех пострадает "Манчестер Юнайтед" — 116.4 млн. фунтов. Сопоставимые деньги потеряют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Меньше всего остановка сезона затронет "Норвич" (19.5 млн. фунтов), "Борнмут" (22.1 млн. фунтов) и "Астон Виллу" (24.2 млн. фунтов).

Даже если сезон будет возобновлен, участники Премьер-Лиги все равно понесут ущерб — хотя бы из-за отсутствия зрителей на трибунах. Именно этим объясняется, почему клубы просят своих футболистов согласиться на снижение зарплаты.

Недополученный доход в случае остановки сезона


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2020 06:00

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  1. quavo 07.04.2020 07:13 # quavo
    Главное чтоб портовые защеканы чемпик не взяли, пох на расходы

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  2. papka-legend 07.04.2020 07:08 # papka-legend
    Ждем новость "Шоу передумал обнулить сезон"

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  3. mc-od 07.04.2020 06:52 # mc-od
    Сценарий, при котором доиграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 не представится возможным, является нежеланным и маловероятным...

    Источник: http://fapl.ru/posts/77733/?c=1

    Да забудьте вы уже эту АПЛочку.)) Там щас скоропостижно рипнется сам Борька Джонсон, но фапловские макконахи все о своей чашке грезят. Мде...

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  4. novocaine 07.04.2020 06:41 # novocaine
    сити и ливерпуль не далеко ушли так-то

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  5. liverpoolfan94 07.04.2020 06:35 # liverpoolfan94
    Ждём новость где Фердинанд переобуется

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  6. superglor 07.04.2020 06:13 # superglor
    Наши пригородные братья должны помочь Великому Сити в борьбе с портовой шелупонью. 116 миллионов - да они Погбу дороже продадут и в плюсе останутся.

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  7. januzaj00 07.04.2020 06:02 # januzaj00
    Не сравнится с лишением чемпионского титула ливера. Просто минус трансферы на зимнюю часть сезона

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