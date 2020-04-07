МЮ пострадает больше всех в Премьер-Лиге, если сезон не будет доигран

"Манчестер Юнайтед" пострадает больше всех в финансовом отношении, если этот сезон Премьер-Лиги будет аннулирован.

Напомним, на прошлой неделе Премьер-Лига объявила, что сезон не будет возобновлен даже в начале мая по причине пандемии коронавируса.



Сценарий, при котором доиграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 не представится возможным, является нежеланным и маловероятным, но все еще реальным — никто не может в точности предсказать, как будет распространяться инфекция.



Издание Daily Mail попробовало оценить, какой суммы в виде доходов недосчитается каждый из 20 клубов, если этот сезон так и не будет полностью завершен.



Для каждого клуба эта сумма возможных потерь складывается из доли от телевизионных трансляций, поступлений в дни матчей (билеты, еда, напитки) и коммерческих контрактов.



Как уже было сказано, больше всех пострадает "Манчестер Юнайтед" — 116.4 млн. фунтов. Сопоставимые деньги потеряют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".



Меньше всего остановка сезона затронет "Норвич" (19.5 млн. фунтов), "Борнмут" (22.1 млн. фунтов) и "Астон Виллу" (24.2 млн. фунтов).



Даже если сезон будет возобновлен, участники Премьер-Лиги все равно понесут ущерб — хотя бы из-за отсутствия зрителей на трибунах. Именно этим объясняется, почему клубы просят своих футболистов согласиться на снижение зарплаты.



