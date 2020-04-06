Шоу предлагает переиграть этот сезон
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу предложил аннулировать этот сезон и сыграть его заново.
Учитывая обязательства перед телевизионными компаниями и спонсорами, клубы Премьер-Лиги решительно настроены доиграть сезон 2019/20, остановленный на неопределенное время пандемией коронавируса.
Однако Шоу, чья команда на момент остановки занимала пятое место в таблице, предлагает сценарий, который оставит "Ливерпуль" без титула, а "Юнайтед" — без путевки в Лигу Чемпионов.
"Обнулите его и начните заново. Да, начните его заново. Вы же знаете, что так нужно поступить. Если мы не можем продолжить сезон, нужно признать его недействительным", — сообщил Шоу во время онлайн-турнира по FIFA.
06.04.2020 16:00
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Последние комментарии:
за что люблю фапл, так это за горение различных долбоящеров обитающих здесь. причем от каждого мало мальского вброса.
захожу только поржать вдоволь от некоторых имбецилов.
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Отсоси, долбень
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Ты охуел, скамовский гомик?! Играй насуй без зрителей! Миллионы людей продолжают работать чтобы у такого гондола как ты было что пожрать, водичка в кране и электричество в резетке. Играй насуй без болельщиков и не пизди.
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Толстяк дело говорит.
(ответить)
Если такой смелый, иди предложи это ассоциации или вещателям телетрансляций.
Языком пиздеть все умеют, вот только язык за зубами не все
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тупой скам
опять в борьбу за 6 хочет
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Блять. там миллиард неустойки, а он переиграть хочет.
Какая тебе разница? Твоя задача выходить на матчи и играть - будь это новый сезон или доигрывать старый. Раньше разрешенного времени на поле не выйдешь. За тебя решат.
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В рот ему не плюнуть?
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Сезон должен быть доигран, даже в ущерб следующему сезону. Это единственное решение, не нарушающее спортивные принципы. Все остальные решения обусловлены деньгами.
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Только говноеды надеются что Ливер лишат чемпионство
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обязательно продолжить хоть и осенью или на Новый год. Ничего другого не может быть. Кто не хочет играть - снимайтесь с турнира с 0-3 за оставшиеся матчи.
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зарплату жирнича тоже можно переиграть
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Дебил. Тогда пусть все игроки возвращают зарплаты, бонусы, премии с начала сезона. Сезон же не действителен. и тогда посмотрим как те кто за обнуления сезона запоют...
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Честно. Согласен
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