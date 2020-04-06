Шоу предлагает переиграть этот сезон

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу предложил аннулировать этот сезон и сыграть его заново.

Учитывая обязательства перед телевизионными компаниями и спонсорами, клубы Премьер-Лиги решительно настроены доиграть сезон 2019/20, остановленный на неопределенное время пандемией коронавируса.



Однако Шоу, чья команда на момент остановки занимала пятое место в таблице, предлагает сценарий, который оставит "Ливерпуль" без титула, а "Юнайтед" — без путевки в Лигу Чемпионов.



"Обнулите его и начните заново. Да, начните его заново. Вы же знаете, что так нужно поступить. Если мы не можем продолжить сезон, нужно признать его недействительным", — сообщил Шоу во время онлайн-турнира по FIFA.