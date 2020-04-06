Шоу предлагает переиграть этот сезон

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу предложил аннулировать этот сезон и сыграть его заново.

Учитывая обязательства перед телевизионными компаниями и спонсорами, клубы Премьер-Лиги решительно настроены доиграть сезон 2019/20, остановленный на неопределенное время пандемией коронавируса.

Однако Шоу, чья команда на момент остановки занимала пятое место в таблице, предлагает сценарий, который оставит "Ливерпуль" без титула, а "Юнайтед" — без путевки в Лигу Чемпионов.

"Обнулите его и начните заново. Да, начните его заново. Вы же знаете, что так нужно поступить. Если мы не можем продолжить сезон, нужно признать его недействительным", — сообщил Шоу во время онлайн-турнира по FIFA.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 06.04.2020 17:31 # manutd-20champ
    за что люблю фапл, так это за горение различных долбоящеров обитающих здесь. причем от каждого мало мальского вброса.
    захожу только поржать вдоволь от некоторых имбецилов.

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  2. zabo 06.04.2020 17:13 # zabo
    Отсоси, долбень

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  3. serg110kv 06.04.2020 16:57 # serg110kv
    Ты охуел, скамовский гомик?! Играй насуй без зрителей! Миллионы людей продолжают работать чтобы у такого гондола как ты было что пожрать, водичка в кране и электричество в резетке. Играй насуй без болельщиков и не пизди.

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  4. fc-oil 06.04.2020 16:56 # fc-oil
    Толстяк дело говорит.

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  5. papka-legend 06.04.2020 16:49 # papka-legend
    Если такой смелый, иди предложи это ассоциации или вещателям телетрансляций.
    Языком пиздеть все умеют, вот только язык за зубами не все

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  6. lfcynwa 06.04.2020 16:45 # lfcynwa
    тупой скам
    опять в борьбу за 6 хочет

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  7. dallaslp 06.04.2020 16:33 # dallaslp
    Блять. там миллиард неустойки, а он переиграть хочет.
    Какая тебе разница? Твоя задача выходить на матчи и играть - будь это новый сезон или доигрывать старый. Раньше разрешенного времени на поле не выйдешь. За тебя решат.

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  8. chelsea88 06.04.2020 16:26 # chelsea88
    В рот ему не плюнуть?

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  9. dragonishka 06.04.2020 16:25 # dragonishka
    Сезон должен быть доигран, даже в ущерб следующему сезону. Это единственное решение, не нарушающее спортивные принципы. Все остальные решения обусловлены деньгами.

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  10. liverpool1892est 06.04.2020 16:21 # liverpool1892est
    Только говноеды надеются что Ливер лишат чемпионство

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  11. vals1702 06.04.2020 16:19 # vals1702
    обязательно продолжить хоть и осенью или на Новый год. Ничего другого не может быть. Кто не хочет играть - снимайтесь с турнира с 0-3 за оставшиеся матчи.

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  12. smolov 06.04.2020 16:18 # smolov
    зарплату жирнича тоже можно переиграть

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  13. viva-5555 06.04.2020 16:11 # viva-5555
    Дебил. Тогда пусть все игроки возвращают зарплаты, бонусы, премии с начала сезона. Сезон же не действителен. и тогда посмотрим как те кто за обнуления сезона запоют...

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  14. xah 06.04.2020 16:04 # xah
    Честно. Согласен

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