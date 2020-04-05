Руни: "Это позор, что игроков принуждают к понижению зарплат"

Ветеран "Дерби" Уэйн Руни выступил в защиту игроков Премьер-Лиги, которых принуждают отказаться от 30 процентов своего заработка.

В минувшую пятницу Премьер-Лига объявила, что все клубы договорились побеседовать со своими футболистами о понижении их зарплат на 30 процентов, дабы смягчить ущерб от пандемии коронавируса.



По мнению Руни, Премьер-Лига поступила очень некрасиво, загнав игроков в угол и не оставив им выбора, хотя футболисты вполне могли бы сделать пожертвования добровольно.



"Премьер-Лига просто взяла и объявила о предложении понизить зарплаты, и это увеличивает давление на игроков. На мой взгляд, теперь это безвыходная ситуация: если игрок возьмет и скажет, что не согласен получать на 30 процентов меньше — даже если у него есть веские причины на это, — люди будут говорить "богатые игроки отказываются от понижения зарплат".



"На мой взгляд, это странно, потому что все остальные решения принимаются за кулисами, однако об этом они объявили на публику".



"Почему? К сожалению для игроков, их пытаются загнать в угол, чтобы за их счет компенсировать недополученную прибыль".



"Если бы правительство обратилось ко мне и попросило помочь медикам финансово или купить им вентиляторы, я был бы горд это сделать, потому что тогда я бы знал, куда пойдут деньги. Я в положении, которое позволяет мне кое-чем поделиться. Но не каждый футболист в том же положении".



"Тем не менее, каждый в нашей профессии внезапно оказался в центре внимания после требования всем отказаться от 30 процентов своего заработка. Почему футболистов вдруг сделали козлами отпущения? События последних дней были позором".



"Я понимаю, что игроки хорошо зарабатывают и могут поделиться. Но нужно убеждать в этом одного за другим".



"Клубы должны сесть с каждым игроком и объяснить, что эти сбережения им необходимы, чтобы выжить. Игроки войдут в положение".



"Один игрок может сказать: "Я могу позволить отказаться от 30 процентов своей зарплаты". Другой может сказать: "Я могу позволить только пять процентов".



"Лично я не вижу проблемы в том, что некоторые будут отдавать больше. Я не думаю, что из-за этого возникнут какие-либо проблемы в раздевалке".



"Учитывая точку зрения людей, мы для вас легкие мишени. Половина нашего заработка и так уходит на налоги. Эти деньги идут правительству и по идее должны помогать медикам", — пишет Руни в своей колонке в Sunday Times.