Руни: "Это позор, что игроков принуждают к понижению зарплат"
Ветеран "Дерби" Уэйн Руни выступил в защиту игроков Премьер-Лиги, которых принуждают отказаться от 30 процентов своего заработка.
В минувшую пятницу Премьер-Лига объявила, что все клубы договорились побеседовать со своими футболистами о понижении их зарплат на 30 процентов, дабы смягчить ущерб от пандемии коронавируса.
По мнению Руни, Премьер-Лига поступила очень некрасиво, загнав игроков в угол и не оставив им выбора, хотя футболисты вполне могли бы сделать пожертвования добровольно.
"Премьер-Лига просто взяла и объявила о предложении понизить зарплаты, и это увеличивает давление на игроков. На мой взгляд, теперь это безвыходная ситуация: если игрок возьмет и скажет, что не согласен получать на 30 процентов меньше — даже если у него есть веские причины на это, — люди будут говорить "богатые игроки отказываются от понижения зарплат".
"На мой взгляд, это странно, потому что все остальные решения принимаются за кулисами, однако об этом они объявили на публику".
"Почему? К сожалению для игроков, их пытаются загнать в угол, чтобы за их счет компенсировать недополученную прибыль".
"Если бы правительство обратилось ко мне и попросило помочь медикам финансово или купить им вентиляторы, я был бы горд это сделать, потому что тогда я бы знал, куда пойдут деньги. Я в положении, которое позволяет мне кое-чем поделиться. Но не каждый футболист в том же положении".
"Тем не менее, каждый в нашей профессии внезапно оказался в центре внимания после требования всем отказаться от 30 процентов своего заработка. Почему футболистов вдруг сделали козлами отпущения? События последних дней были позором".
"Я понимаю, что игроки хорошо зарабатывают и могут поделиться. Но нужно убеждать в этом одного за другим".
"Клубы должны сесть с каждым игроком и объяснить, что эти сбережения им необходимы, чтобы выжить. Игроки войдут в положение".
"Один игрок может сказать: "Я могу позволить отказаться от 30 процентов своей зарплаты". Другой может сказать: "Я могу позволить только пять процентов".
"Лично я не вижу проблемы в том, что некоторые будут отдавать больше. Я не думаю, что из-за этого возникнут какие-либо проблемы в раздевалке".
"Учитывая точку зрения людей, мы для вас легкие мишени. Половина нашего заработка и так уходит на налоги. Эти деньги идут правительству и по идее должны помогать медикам", — пишет Руни в своей колонке в Sunday Times.
05.04.2020 16:00
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Последние комментарии:
Руни умом и раньше не отличался.
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«Ливерпуль» вошел в программу по спасению бизнеса: 80% зарплаты сотрудникам заплатит государство. Англия в ярости
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/untidyfootball/2764152.html?sl=1
Отправьте уже этот бомжатник в Чемпионшип. Жмотятся на уровне середняков и аутсайдеров. Последних понять-то можно.
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Это точно Руни сказал? Такое впечатление, что это безвиз.
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А вот и жадное гавно повылазило..мразь алкогольная.. Быдло докерское... Сначала кукарекать что АПЛ виновата в том что подвергала риску заражения вирусом игроков, теперь они сидят дома и НИХУЯ не делая получают 30-300.000 (дегей в помойке) фунтов в НЕДЕЛЮ, в то время как обычным работягам которые ходят на стадион и из их денег в том числе складывается зарплата игроков-скоро жрать будет нечего, иуда из помойки снова недовольно тявкает.. Хде блять сейчас все эти иксперты из абосранной памойки? Все эти пердинанды, ньювелы, скунсы и другая хуетень? Почему эти пиздоболы не перечислили ни фунта из своих заработков больницам и нуздающимся заболевшим людям? Биомусор скамовский
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"Если бы правительство обратилось ко мне и попросило помочь медикам финансово или купить им вентиляторы, я был бы горд это сделать, потому что тогда я бы знал, куда пойдут деньги"
Ну и дурачок Руни этот. Бернли вон развалиться может к августу (и это, на минуточку, клуб Премьер Лиги), а он говорит, что не знает куда деньги пойдут... Футбол сейчас это бизнес, основанный на фанатах, и как любой социальный бизнес из-за вируса переживает не то, что упадок, а крах самый настоящий. Клубы урезают зарплату персоналу, без которого, по сути, клуб и существовать не может. Зато пинающих мяч звёзд с неадекватными контрактами не трожь! Идиот полный и идиоты те, кто его поддерживают
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Бляя это жирная х.уйня всегда был падок на бабло, жалко саф не вышвырнул этого пидораса, который ломил 350 к и угрожал уйти в сити
А после этого еще и играть начал как середняк, хотя он всегда был чуть выше среднего
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Он еше не понял что все футболисты это клоуны, а стадионы это современный зоопарк и цирк?) Пиздец животное, что ты можешь кроме как убухиваться в хлам и пинать мячик, Уэйн? Так что они ебало пока мы тут дела решаем.
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пока не играете , с хера ли за тренировки получать 100%. Все честно. А типа, это ваши проблемы, что нету матчей - че за жлобство
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Безвиз-заглотни ты сотню пись)
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Можно зарплаты повысить. Тогда можно будет собрать больше нологов!
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я считаю что понижение зарплат не должно касаться больших и успешных в финансовом плане клубов - мю, сити, Челси, лестер, эти клубы чемпионы и имеют много денег, у них самые высокие зп. ведомости потому что они могут себе это позволить и особых потерь не понесут от коронавируса и полных зарплат, а вот середняки и околотопы пускай понижают зп. потому что их нехило колбасит, бернли на грани банкротства, ливерпуль не смог купить вернера и на 99% что они не смогут никого купить этим летом дороже 20 лямов, так что им нужна помощь такая вот, а мю вон по 100-200 лямов на игрока тратить собираются, вот они пускай и выплачивают полные зп! Челси тоже порвет это ТО, денег у них много, клубы гранды, им эти кризисы до одного места...
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в принципе он прав, эти деньги они заработали, а быть профессиональным футболистом это не х.и цветными мелками на заборе рисовать!
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Адекватно. Стал человеком как покинул Говнайтед
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