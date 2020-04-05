"Сити" не будет отправлять свой персонал в принудительный отпуск

"Манчестер Сити" продолжит платить в полном объеме зарплаты своих работников, которые не относятся к числу футболистов.



Ранее уже пять клубов Премьер-Лиги отправили часть своего персонала в принудительный отпуск. Эти люди будут получать от государства 80 процентов своей обычной зарплаты, не работая.



Такая возможность появилась благодаря государственной программе сохранения работ в условиях пандемии коронавируса (Government's Coronavirus Job Retention Scheme), и футбольные клубы поспешили ей воспользоваться, за что подверглись суровой критике.



Особенно досталось за этот жест "Тоттенхэму" и "Ливерпулю", которые за прошлый сезон отразили суммарную прибыль в размере 150 миллионов фунтов.



Сегодня — на следующий день после "Ливерпуля" — "Сити" сделал свое заявление и, в отличие от конкурентов, решил поддержать своих наиболее уязвимых сотрудников.



Таким образом, клуб с "Этихад" продолжит платить зарплаты своему персоналу и не будет перекладывать эту обязанность на государство.