"Сити" не будет отправлять свой персонал в принудительный отпуск
"Манчестер Сити" продолжит платить в полном объеме зарплаты своих работников, которые не относятся к числу футболистов.
Ранее уже пять клубов Премьер-Лиги отправили часть своего персонала в принудительный отпуск. Эти люди будут получать от государства 80 процентов своей обычной зарплаты, не работая.
Такая возможность появилась благодаря государственной программе сохранения работ в условиях пандемии коронавируса (Government's Coronavirus Job Retention Scheme), и футбольные клубы поспешили ей воспользоваться, за что подверглись суровой критике.
Особенно досталось за этот жест "Тоттенхэму" и "Ливерпулю", которые за прошлый сезон отразили суммарную прибыль в размере 150 миллионов фунтов.
Сегодня — на следующий день после "Ливерпуля" — "Сити" сделал свое заявление и, в отличие от конкурентов, решил поддержать своих наиболее уязвимых сотрудников.
Таким образом, клуб с "Этихад" продолжит платить зарплаты своему персоналу и не будет перекладывать эту обязанность на государство.
05.04.2020 17:00
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КОРОЛИ!!!
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Хороший поступок
А колбасня надеюсь лишиться АПЛ
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