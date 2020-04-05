У "Бернли" закончатся деньги к августу, если сезон не возобновится

Президент "Бернли" Майк Гарлик заявил, что у его клуба закончатся деньги к августу, если сезон Премьер-Лиги 2019/20 не возобновится.

В данный момент футбольный сезон остановлен из-за пандемии коронавируса, и лишь на днях Премьер-Лига подтвердила, что в начале мая матчи не возобновятся.



Подобная ситуация ставит на грань выживания некоторые клубы, включая "бордовых".



"Если мы не доиграем этот сезон, а следующий не начнется вовремя, то у нас как у клуба закончатся деньги к августу. Это факт".



"Я не могу говорить за другие клубы, потому что не знаю их финансовое положение. Я лишь могу говорить за нас, с учетом нашего финансового положения".



"Поэтому мы очень, очень хотим доиграть сезон, когда это будет безопасно, конечно. Все клубы единогласно проголосовали за это, так что доиграть сезон, очевидно, хочет каждый. Кристально ясно, что другой сценарий мы и не рассматриваем", — сообщил Гарлик Sky Sports.