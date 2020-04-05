"Сити" и "Реал" поспорят за Кейна
"Манчестер Сити" и "Реал" готовы сойтись в битве за Харри Кейна, тогда как "Манчестер Юнайтед" даже не надеется заполучить нападающего "Тоттенхэма".
В прошлый уикенд, общаясь в инстаграме, Кейн сделал большой намек на то, что покинет "Тоттенхэм" по окончании этого сезона.
"Я не могу сказать да, я не могу сказать нет. Я люблю "Тоттенхэм" и всегда буду любить "Тоттенхэм". Но вы знаете, как это бывает. Я всегда говорил, что не буду оставаться просто так, если не буду чувствовать, что мы прогрессируем как команда или движемся в правильном направлении", — заявил тогда Кейн.
"Юнайтед" имеет давний интерес к Кейну, однако, как утверждает Daily Express в эксклюзивном материале, вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд заранее смирился с тем, что ему не удастся заполучить капитана сборной Англии.
Учитывая свое текущее положение, "Юнайтед" не может предложить Кейну трофеи или хотя бы Лигу Чемпионов, а Вудворд отлично осведомлен, сколь сложно вести переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви.
Все это означает, что главными претендентами на Кейна будут "Манчестер Сити", который ищет преемника для Серхио Агуэро, и "Реал", который до сих пор не оправился после расставания с Криштиану Роналду прошлый летом.
Трансфер Харри может принести "Тоттенхэму" около 150 миллионов фунтов, что стало бы хорошим подспорьем для главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо, который затевает перестройку команды на свой лад.
05.04.2020 06:00
Просмотров: 310
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Медицина 05.04.20 05:55
Ученые нашли 100% вакцину от коронавируса
Американские ученые из Денвера, штат Колорадо, нашли безотказную вакцину от COVID-19.
- Нужно всего лишь поднести член больного (мужской половой орган, прим. ред) ко рту абсолютно е6анутого фонада лондонского футбольного клуба "Щленще", - говорит Рэнди Мэддисон, один из авторов открытия вакцины. - В настоящее время мы хотим получить разрешение на то, чтобы привлечь к испытанию вакцины настолько больше ртов болельщиков лондонского футбольного клуба "Щленще", насколько это возможно.
Вакцина совершенно точно не подходит для женщин, ведь все болельщики лондонского футбольного клуба "Щленще" - гомосексуалисты, но горевать не нужно, утверждают ученые.
- Мы работаем над этим, - заверил Джо Джонсон, соавтор вакцины.
МОСКВА Стивенс
(ответить)
Азхпвха
Там новость вышла, что лифак клянчит деньги у правительства Англии. Какой же опущенный клуб
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий