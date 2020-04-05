"Сити" и "Реал" поспорят за Кейна

"Манчестер Сити" и "Реал" готовы сойтись в битве за Харри Кейна, тогда как "Манчестер Юнайтед" даже не надеется заполучить нападающего "Тоттенхэма".

В прошлый уикенд, общаясь в инстаграме, Кейн сделал большой намек на то, что покинет "Тоттенхэм" по окончании этого сезона.



"Я не могу сказать да, я не могу сказать нет. Я люблю "Тоттенхэм" и всегда буду любить "Тоттенхэм". Но вы знаете, как это бывает. Я всегда говорил, что не буду оставаться просто так, если не буду чувствовать, что мы прогрессируем как команда или движемся в правильном направлении", — заявил тогда Кейн.



"Юнайтед" имеет давний интерес к Кейну, однако, как утверждает Daily Express в эксклюзивном материале, вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд заранее смирился с тем, что ему не удастся заполучить капитана сборной Англии.



Учитывая свое текущее положение, "Юнайтед" не может предложить Кейну трофеи или хотя бы Лигу Чемпионов, а Вудворд отлично осведомлен, сколь сложно вести переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви.



Все это означает, что главными претендентами на Кейна будут "Манчестер Сити", который ищет преемника для Серхио Агуэро, и "Реал", который до сих пор не оправился после расставания с Криштиану Роналду прошлый летом.



Трансфер Харри может принести "Тоттенхэму" около 150 миллионов фунтов, что стало бы хорошим подспорьем для главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо, который затевает перестройку команды на свой лад.