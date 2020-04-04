Робсон: "Фернандеш может стать новым Скоулзом"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон сравнил полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша с легендарным Полом Скоулзом.
Фернандеш великолепно вписался в игру "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в конце января, утвердившись в качестве ключевого исполнителя и лидера команды Оле Гуннара Сульшера.
Робсон восхищается стартом английской карьеры Бруну и видит в 25-летнем португальце игрока, который способен дирижировать игрой команды.
"С момента своего перехода он выглядит особенным игроком. У него великолепный настрой. Я пересекался с ним несколько раз, я видел его на тренировочной базе, и он очень хорошо ладит с парнями. Ты можешь видеть, почему он был капитаном в "Спортинге" и каким талантом он обладает".
"По своему типу он не похож на Роя Кина, Пола Инса или Ники Батта. На мой взгляд, он больше походит на Пола Скоулза. Он великолепно проникает в это небольшое пространство между обороной и полузащитой".
"Также у него потрясающее видение поля. Он может выполнить пас в стиле Пола Скоулза, а также он может забить сам".
"Надеюсь, он докажет мою правоту и станет новым Полом Скоулзом для "Манчестер Юнайтед", — сообщил Робсон talkSPORT.
04.04.2020 19:00
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Аминь.
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