Робсон: "Фернандеш может стать новым Скоулзом"

Бруну Фернандеш Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон сравнил полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша с легендарным Полом Скоулзом.

Фернандеш великолепно вписался в игру "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в конце января, утвердившись в качестве ключевого исполнителя и лидера команды Оле Гуннара Сульшера.

Робсон восхищается стартом английской карьеры Бруну и видит в 25-летнем португальце игрока, который способен дирижировать игрой команды.

"С момента своего перехода он выглядит особенным игроком. У него великолепный настрой. Я пересекался с ним несколько раз, я видел его на тренировочной базе, и он очень хорошо ладит с парнями. Ты можешь видеть, почему он был капитаном в "Спортинге" и каким талантом он обладает".

"По своему типу он не похож на Роя Кина, Пола Инса или Ники Батта. На мой взгляд, он больше походит на Пола Скоулза. Он великолепно проникает в это небольшое пространство между обороной и полузащитой".

"Также у него потрясающее видение поля. Он может выполнить пас в стиле Пола Скоулза, а также он может забить сам".

"Надеюсь, он докажет мою правоту и станет новым Полом Скоулзом для "Манчестер Юнайтед", — сообщил Робсон talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Робсон, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2020 19:00

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