Робсон: "Фернандеш может стать новым Скоулзом"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон сравнил полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша с легендарным Полом Скоулзом.

Фернандеш великолепно вписался в игру "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в конце января, утвердившись в качестве ключевого исполнителя и лидера команды Оле Гуннара Сульшера.



Робсон восхищается стартом английской карьеры Бруну и видит в 25-летнем португальце игрока, который способен дирижировать игрой команды.



"С момента своего перехода он выглядит особенным игроком. У него великолепный настрой. Я пересекался с ним несколько раз, я видел его на тренировочной базе, и он очень хорошо ладит с парнями. Ты можешь видеть, почему он был капитаном в "Спортинге" и каким талантом он обладает".



"По своему типу он не похож на Роя Кина, Пола Инса или Ники Батта. На мой взгляд, он больше походит на Пола Скоулза. Он великолепно проникает в это небольшое пространство между обороной и полузащитой".



"Также у него потрясающее видение поля. Он может выполнить пас в стиле Пола Скоулза, а также он может забить сам".



"Надеюсь, он докажет мою правоту и станет новым Полом Скоулзом для "Манчестер Юнайтед", — сообщил Робсон talkSPORT.