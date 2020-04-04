Робиньо рассказал, почему сорвался его переход в "Челси"

Робиньо Бывший нападающий "Манчестер Сити" Робиньо рассказал, почему его переход в "Челси" сорвался на самом деле.

В 2008 году "Сити", едва сменивший владельца, приобрел Робиньо у "Реала" за 32 миллиона фунтов. В своем первом сезоне бразилец забил 14 голов в 31 матче Премьер-Лиги, но уже посреди второго покинул клуб.

По словам Робиньо, изначально он и не собирался переходить в "Сити", однако "Реал" передумал отпускать его в "Челси", обидевшись на лондонский клуб, который начал продавать футболки с именем бразильца до заключения сделки.

"Моей целью было перейти в "Челси". Сколари сказал, что я помогу их команде сделать шаг вперед".

"Однако их переговоры с "Реалом" завершились по-плохому. "Реалу" не понравилось, что "Челси" начал продавать футболки с моим именем до заключения сделки".

"С шейхом Мансуром, владельцем "Сити", я разговаривал пару раз. Он сказал, что собирается привести в клуб Кака и Месси".

"Я становился чемпионом во всех командах, где поиграл, за исключением "Сити". Если я о чем-нибудь и жалею, то о том, что не принес "Сити" титул. Только это меня печалит", — сообщил Робиньо Marca.


Метки Манчестер Сити, Реал, Робиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2020 17:00

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  1. chebrec 04.04.2020 17:10 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохох
    Ехехехехехехехе

    Однако их переговоры с "Реалом" завершились по-плохому. "Реалу" не понравилось, что "Челси" начал продавать футболки с моим именем до заключения сделки".

    Источник: http://fapl.ru/posts/77687/

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