Лингард может перейти в "Арсенал"

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может найти пристанище в "Арсенале".

В первой половине этого сезона Лингард пользовался большим доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, но своими шансами упорно не пользовался, в результате чего сел в глубокий запас.



Лингард не забивает и не ассистирует в Премьер-Лиге со второго матча Сульшера во главе "Юнайтед" — против "Хаддерсфилда" на Boxing Day 2018 года.



Успехи Бруну Фернандеша и виды "Юнайтед" на Джека Грилиша из "Астон Виллы" означают, что 27-летний Лингард, вероятно, покинет "Олд Траффорд" по окончании сезона. Это понимает и сам Джесси, недавно сменив агента и обратившись к услугам авторитетного Мино Райолы.



Как утверждает The Athletic, "дьяволы" действительно готовы выслушать предложения насчет своего воспитанника, и интерес к Лингарду может проявить "Арсенал", начинающий перестройку под руководством Микеля Артеты.