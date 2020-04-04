Лингард может перейти в "Арсенал"
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может найти пристанище в "Арсенале".
В первой половине этого сезона Лингард пользовался большим доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, но своими шансами упорно не пользовался, в результате чего сел в глубокий запас.
Лингард не забивает и не ассистирует в Премьер-Лиге со второго матча Сульшера во главе "Юнайтед" — против "Хаддерсфилда" на Boxing Day 2018 года.
Успехи Бруну Фернандеша и виды "Юнайтед" на Джека Грилиша из "Астон Виллы" означают, что 27-летний Лингард, вероятно, покинет "Олд Траффорд" по окончании сезона. Это понимает и сам Джесси, недавно сменив агента и обратившись к услугам авторитетного Мино Райолы.
Как утверждает The Athletic, "дьяволы" действительно готовы выслушать предложения насчет своего воспитанника, и интерес к Лингарду может проявить "Арсенал", начинающий перестройку под руководством Микеля Артеты.
04.04.2020 16:00
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Последние комментарии:
Лингард не забивает и не ассистирует в Премьер-Лиге со второго матча Сульшера во главе "Юнайтед"
Источник: http://fapl.ru/posts/77686/
недавно же вроде ассистом разразился, не?
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Слишком топовый для гейклуба
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27 лет уже
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Надеюсь перейдет. Местные гуннеры заслужили такое наказание.
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