Лингард может перейти в "Арсенал"

Джесси Лингард Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может найти пристанище в "Арсенале".

В первой половине этого сезона Лингард пользовался большим доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, но своими шансами упорно не пользовался, в результате чего сел в глубокий запас.

Лингард не забивает и не ассистирует в Премьер-Лиге со второго матча Сульшера во главе "Юнайтед" — против "Хаддерсфилда" на Boxing Day 2018 года.

Успехи Бруну Фернандеша и виды "Юнайтед" на Джека Грилиша из "Астон Виллы" означают, что 27-летний Лингард, вероятно, покинет "Олд Траффорд" по окончании сезона. Это понимает и сам Джесси, недавно сменив агента и обратившись к услугам авторитетного Мино Райолы.

Как утверждает The Athletic, "дьяволы" действительно готовы выслушать предложения насчет своего воспитанника, и интерес к Лингарду может проявить "Арсенал", начинающий перестройку под руководством Микеля Артеты.


Метки Арсенал, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. farot 04.04.2020 16:23 # farot
    Лингард не забивает и не ассистирует в Премьер-Лиге со второго матча Сульшера во главе "Юнайтед"

    Источник: http://fapl.ru/posts/77686/

    недавно же вроде ассистом разразился, не?

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  2. jirrort 04.04.2020 16:11 # jirrort
    Слишком топовый для гейклуба

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  3. mancunia-planet 04.04.2020 16:11 # mancunia-planet
    27 лет уже

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  4. muaxaxaxa 04.04.2020 16:04 # muaxaxaxa
    Надеюсь перейдет. Местные гуннеры заслужили такое наказание.

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