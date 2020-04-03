Сезон 2019/20 возобновится — но не в начале мая

Премьер-Лига По итогам состоявшейся сегодня видеоконференции клубов Премьер-Лига объявила, что сезон 2019/20 непременно возобновится — но не в начале мая.

Напомним, последний матч в Премьер-Лиге был сыгран еще 9 марта. Сезон пришлось остановить после того, как Британию захлестнула пандемия коронавируса, среди жертв которого оказались вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои и главный тренер "Арсенала" Микель Артета.

Изначально сезон был остановлен до 3 апреля, затем паузу продлили до 30 апреля, а сегодня Премьер-Лига просто объявила, что футбол вернется, "когда это будет безопасно и уместно".

Премьер-Лига подчеркивает, что не ставит каких-либо временных рамок, но постоянно пересматривает ситуацию, работая сообща с прочими организациями и властями.

"Мы вернемся к игре лишь тогда, когда заручимся полной поддержкой властей и когда это будут допускать медицинские рекомендации", — говорится в опубликованном заявлении.

Также Премьер-Лига пожертвовала 20 миллионов фунтов на нужды Национальной службы здравоохранения и еще 125 млн. фунтов на поддержку клубов из низших дивизионов. Кроме того, все клубы — учитывая "внушительные и продолжающиеся" финансовые потери из-за остановки сезона — договорились провести консультации со своими игроками о снижении их зарплат на 30 процентов.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 03.04.2020 19:16 # alexomck
    результаты силы иметь не будут, так что ровно уже.

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  2. xoce-moyp 03.04.2020 19:00 # xoce-moyp
    Безвиз! Ты падла, гараж научишься закрывать??? Твои ручные бомжи в разгуляево пошли!! На цепь сажай, долбоёбик!!!

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  3. golokante 03.04.2020 18:58 # golokante
    Максимум родите дауна

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  4. mototroller 03.04.2020 18:56 # mototroller
    Все. Абсолютно все. Все. Все. Все сут на ливерпук

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  5. golokante 03.04.2020 18:53 # golokante
    Ливерпуль похож на старую бабку, которая опять забеременела долгожданным сыном (чемпионством) все никак не родите. Вы реально рожаете. Боюсь, опять выкидыш будет, как у папаши Джеррарда.

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  6. quavo 03.04.2020 18:52 # quavo
    Ебать колбасники терпилы

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  7. mototroller 03.04.2020 18:50 # mototroller
    ЛЧ и ЛЕ КА будут доиграны макстмум в августе. АПЛ нет. Скриньте.
    Неужели колбасники ки останутся с куем во рту?

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  8. chronicle 03.04.2020 18:48 # chronicle
    Возобновление АПЛ это плевок в лицо человечности. Низкий и гнилой поступок ради денег.
    Аннулирование результатов самый адекватный вариант.

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  9. mototroller 03.04.2020 18:48 # mototroller
    Получается сколько во рту письолеры (он же хосе мавр ) будет куй во рту не известно
    Печально :(

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  10. hachidlo 03.04.2020 18:47 # hachidlo
    Тот случай, когда частный и государственный сектора каждый на своей волне. Имхо, ничего не значит. Через месяц могут передумать.

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  11. ibe 03.04.2020 18:35 # ibe
    Казахи так переживают о чемпионстве английского Ливерпуля. Интересные азиаты

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  12. staryi-eblan 03.04.2020 18:31 # staryi-eblan
    Не эпично, конечно, 30 лет сидеть без титула Апл и получить онный, долгожданный, при пустых трибунах

    0 фанатов на энфилде, зеро

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  13. xin 03.04.2020 18:28 # xin
    Опять все ссут на пенсов и калалей

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  14. rj1992 03.04.2020 18:24 # rj1992
    Привет, это снова ЛФК.
    Привет, АПЛ как твои дела?
    Время тянулось так долго для меня.
    Вдали от титула я думал о тебе.

    Я долго путешествовал
    И чувствую себя усталым.
    Свари мне хорошего кофейку,
    Мне надо рассказать тебе одну историю.
    Жил когда-то один клуб,
    Которого ты хорошо знаешь.
    Он побеждал очень далеко,
    Блуждал, потом вернулся.

    Привет, это снова я.
    Привет, АПЛ как твои дела?
    Время тянулось так долго для меня.
    Вдали от титула я думал про тебя.

    Знаешь, я сильно изменился.
    Раньше я фантазировал
    О тебе, о себе, о нас.
    Эти фантазии были глупыми, но и я был глупым.
    Тебе больше нечего мне сказать,
    Я – лишь воспоминание АПЛ?
    Может, и не слишком плохое.
    Но уже никогда больше я тебе не скажу

    Привет, это снова я.
    Привет, как твои дела?
    Время тянулось так долго для меня.
    Вдали от титула я думал про тебя

    (ответить)

  15. ibe 03.04.2020 18:18 # ibe
    понятное дело. АПЛ потеряет почти миллиард при отмене сезона

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  16. mikkiynwa 03.04.2020 18:16 # mikkiynwa
    Тут жирный тиктокер пэдуард порвался

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  17. xoce-moyp 03.04.2020 18:15 # xoce-moyp
    Только не мешайте педрофанам смотреть ЛЧ и КА. Эта единственная трансляция онлайн, которую транслируют.

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  18. vyrentz 03.04.2020 18:14 # vyrentz
    ЛФК
    МС
    Лестер
    Щелси
    Вулвз
    Шеффилд
    МЮ
    Арсенал
    Бернли
    ПТХ

    СКРИНЬТЕ

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  19. mikkiynwa 03.04.2020 18:13 # mikkiynwa
    Обоссаны

    Гнильяс и пенсы сюда идите, ссать на вас будем, ору

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  20. brown-ale 03.04.2020 18:13 # brown-ale
    Ливерпукки выходнули.

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