Сезон 2019/20 возобновится — но не в начале мая

По итогам состоявшейся сегодня видеоконференции клубов Премьер-Лига объявила, что сезон 2019/20 непременно возобновится — но не в начале мая.

Напомним, последний матч в Премьер-Лиге был сыгран еще 9 марта. Сезон пришлось остановить после того, как Британию захлестнула пандемия коронавируса, среди жертв которого оказались вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои и главный тренер "Арсенала" Микель Артета.



Изначально сезон был остановлен до 3 апреля, затем паузу продлили до 30 апреля, а сегодня Премьер-Лига просто объявила, что футбол вернется, "когда это будет безопасно и уместно".



Премьер-Лига подчеркивает, что не ставит каких-либо временных рамок, но постоянно пересматривает ситуацию, работая сообща с прочими организациями и властями.



"Мы вернемся к игре лишь тогда, когда заручимся полной поддержкой властей и когда это будут допускать медицинские рекомендации", — говорится в опубликованном заявлении.



Также Премьер-Лига пожертвовала 20 миллионов фунтов на нужды Национальной службы здравоохранения и еще 125 млн. фунтов на поддержку клубов из низших дивизионов. Кроме того, все клубы — учитывая "внушительные и продолжающиеся" финансовые потери из-за остановки сезона — договорились провести консультации со своими игроками о снижении их зарплат на 30 процентов.