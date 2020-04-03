Сезон 2019/20 возобновится — но не в начале мая
По итогам состоявшейся сегодня видеоконференции клубов Премьер-Лига объявила, что сезон 2019/20 непременно возобновится — но не в начале мая.
Напомним, последний матч в Премьер-Лиге был сыгран еще 9 марта. Сезон пришлось остановить после того, как Британию захлестнула пандемия коронавируса, среди жертв которого оказались вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои и главный тренер "Арсенала" Микель Артета.
Изначально сезон был остановлен до 3 апреля, затем паузу продлили до 30 апреля, а сегодня Премьер-Лига просто объявила, что футбол вернется, "когда это будет безопасно и уместно".
Премьер-Лига подчеркивает, что не ставит каких-либо временных рамок, но постоянно пересматривает ситуацию, работая сообща с прочими организациями и властями.
"Мы вернемся к игре лишь тогда, когда заручимся полной поддержкой властей и когда это будут допускать медицинские рекомендации", — говорится в опубликованном заявлении.
Также Премьер-Лига пожертвовала 20 миллионов фунтов на нужды Национальной службы здравоохранения и еще 125 млн. фунтов на поддержку клубов из низших дивизионов. Кроме того, все клубы — учитывая "внушительные и продолжающиеся" финансовые потери из-за остановки сезона — договорились провести консультации со своими игроками о снижении их зарплат на 30 процентов.
03.04.2020 18:00
Просмотров: 1575
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
результаты силы иметь не будут, так что ровно уже.
(ответить)
Безвиз! Ты падла, гараж научишься закрывать??? Твои ручные бомжи в разгуляево пошли!! На цепь сажай, долбоёбик!!!
(ответить)
Максимум родите дауна
(ответить)
Все. Абсолютно все. Все. Все. Все сут на ливерпук
(ответить)
Ливерпуль похож на старую бабку, которая опять забеременела долгожданным сыном (чемпионством) все никак не родите. Вы реально рожаете. Боюсь, опять выкидыш будет, как у папаши Джеррарда.
(ответить)
Ебать колбасники терпилы
(ответить)
ЛЧ и ЛЕ КА будут доиграны макстмум в августе. АПЛ нет. Скриньте.
Неужели колбасники ки останутся с куем во рту?
(ответить)
Возобновление АПЛ это плевок в лицо человечности. Низкий и гнилой поступок ради денег.
Аннулирование результатов самый адекватный вариант.
(ответить)
Получается сколько во рту письолеры (он же хосе мавр ) будет куй во рту не известно
Печально :(
(ответить)
Тот случай, когда частный и государственный сектора каждый на своей волне. Имхо, ничего не значит. Через месяц могут передумать.
(ответить)
Казахи так переживают о чемпионстве английского Ливерпуля. Интересные азиаты
(ответить)
Не эпично, конечно, 30 лет сидеть без титула Апл и получить онный, долгожданный, при пустых трибунах
0 фанатов на энфилде, зеро
(ответить)
Опять все ссут на пенсов и калалей
(ответить)
Привет, это снова ЛФК.
Привет, АПЛ как твои дела?
Время тянулось так долго для меня.
Вдали от титула я думал о тебе.
Я долго путешествовал
И чувствую себя усталым.
Свари мне хорошего кофейку,
Мне надо рассказать тебе одну историю.
Жил когда-то один клуб,
Которого ты хорошо знаешь.
Он побеждал очень далеко,
Блуждал, потом вернулся.
Привет, это снова я.
Привет, АПЛ как твои дела?
Время тянулось так долго для меня.
Вдали от титула я думал про тебя.
Знаешь, я сильно изменился.
Раньше я фантазировал
О тебе, о себе, о нас.
Эти фантазии были глупыми, но и я был глупым.
Тебе больше нечего мне сказать,
Я – лишь воспоминание АПЛ?
Может, и не слишком плохое.
Но уже никогда больше я тебе не скажу
Привет, это снова я.
Привет, как твои дела?
Время тянулось так долго для меня.
Вдали от титула я думал про тебя
(ответить)
понятное дело. АПЛ потеряет почти миллиард при отмене сезона
(ответить)
Тут жирный тиктокер пэдуард порвался
(ответить)
Только не мешайте педрофанам смотреть ЛЧ и КА. Эта единственная трансляция онлайн, которую транслируют.
(ответить)
ЛФК
МС
Лестер
Щелси
Вулвз
Шеффилд
МЮ
Арсенал
Бернли
ПТХ
СКРИНЬТЕ
(ответить)
Обоссаны
Гнильяс и пенсы сюда идите, ссать на вас будем, ору
(ответить)
Ливерпукки выходнули.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий