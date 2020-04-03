Асприлья раздаст миллион презервативов для борьбы с коронавирусом

Фаустино Асприлья Бывший нападающий "Ньюкасла" Фаустино Асприлья решил сделать свой вклад в борьбу с последствиями коронавируса, раздав один миллион презервативов.

Асприлья выступал за "сорок" под руководством Кевина Кигана с 1996 по 1998 год, а со сборной Колумбии принял участие в двух Чемпионатах Мира.

Фаустино завершил игровую карьеру еще 15 лет назад, а в 2014 году открыл фабрику по производству презервативов.

Прямо сейчас малазийская компания Karex Bhd, которая производит каждый пятый презерватив в мире, приостановила свою работу из-за пандемии коронавируса, в связи с чем возник глобальный дефицит кондомов.

Асприлья решил не становиться спекулянтом и использует эту ситуацию вовсе не для заработка своей компании, чье производство тоже было остановлено.

"Вызванный коронавирусом карантин — это плохо. У меня в компании осталось много презервативов, и я хочу помочь людям использовать их... Потому что мне сложно использовать их все в одиночку!"

"У меня осталось 3,580,000 презервативов. Мы не сможем производить больше, пока не откроемся".

"Чтобы поддержать популяцию, я собираюсь отдавать одну упаковку презервативов при покупке трех", — цитирует Асприлью Daily Mail.


Метки Асприлья, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2020 14:30

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  1. brown-ale 03.04.2020 14:46 # brown-ale
    Вы$бем коронавирус!

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  2. martingor 03.04.2020 14:46 # martingor
    правильно ,а то из-за карантина родится много детей похожих на безвиза, в мире просто нет столько гаражей

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