Асприлья раздаст миллион презервативов для борьбы с коронавирусом

Бывший нападающий "Ньюкасла" Фаустино Асприлья решил сделать свой вклад в борьбу с последствиями коронавируса, раздав один миллион презервативов.

Асприлья выступал за "сорок" под руководством Кевина Кигана с 1996 по 1998 год, а со сборной Колумбии принял участие в двух Чемпионатах Мира.



Фаустино завершил игровую карьеру еще 15 лет назад, а в 2014 году открыл фабрику по производству презервативов.



Прямо сейчас малазийская компания Karex Bhd, которая производит каждый пятый презерватив в мире, приостановила свою работу из-за пандемии коронавируса, в связи с чем возник глобальный дефицит кондомов.



Асприлья решил не становиться спекулянтом и использует эту ситуацию вовсе не для заработка своей компании, чье производство тоже было остановлено.



"Вызванный коронавирусом карантин — это плохо. У меня в компании осталось много презервативов, и я хочу помочь людям использовать их... Потому что мне сложно использовать их все в одиночку!"



"У меня осталось 3,580,000 презервативов. Мы не сможем производить больше, пока не откроемся".



"Чтобы поддержать популяцию, я собираюсь отдавать одну упаковку презервативов при покупке трех", — цитирует Асприлью Daily Mail.