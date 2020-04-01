Санчес получит от "Юнайтед" бонус в 1.1 млн. фунтов

Алексис Санчес По возвращении из "Интера" нападающий Алексис Санчес получит от "Манчестер Юнайтед" бонус за преданность в размере 1.1 млн. фунтов.

Из-за проблем со здоровьем Санчес неубедительно проводит этот сезон, забив лишь один гол в 15 матчах за команду Антонио Конте во всех соревнованиях.

Уже сейчас понятно, что грядущим летом Алексис вернется на "Олд Траффорд", где у него остается два года по контракту, зарплата по которому достигает 500 тыс. фунтов в неделю.

Утешением для 31-летнего чилийца станет внушительный бонус, который предусмотрен условиями сделки, заключенной при переходе нападающего из "Арсенала" в "Юнайтед" в 2018 году.

Этот бонус в размере 1.1 млн. фунтов положен Санчесу в июле. Изначально предполагалось, что это станет наградой Алексису за сохранение преданности "красным дьяволам", сообщает The Sun в эксклюзивном материале.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2020 11:00

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  1. mancunia-planet 01.04.2020 11:36 # mancunia-planet
    Нищеброды обзавидовались

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  2. mixmaster 01.04.2020 11:23 # mixmaster
    преданность за 500!))

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  3. vyrentz 01.04.2020 11:21 # vyrentz
    Когда они выкупили контракт Почбы обратно - все смеялись, но, сейчас история с Почбой выглядит еще нормальной))))

    Red Business Bus

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  4. fc-oil 01.04.2020 11:18 # fc-oil
    Чилийский Мавроди хорош!

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  5. gerrard08 01.04.2020 11:11 # gerrard08
    Хз, был ли в истории футбола более зашкварный контракт по соотношению к отдаче игрока.

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  6. ibe 01.04.2020 11:05 # ibe
    это пиздец

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  7. blackdreamer 01.04.2020 11:03 # blackdreamer
    как все доят манкохуету
    1.1 лям евро просто что бы поссать на муму

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