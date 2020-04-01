Санчес получит от "Юнайтед" бонус в 1.1 млн. фунтов
По возвращении из "Интера" нападающий Алексис Санчес получит от "Манчестер Юнайтед" бонус за преданность в размере 1.1 млн. фунтов.
Из-за проблем со здоровьем Санчес неубедительно проводит этот сезон, забив лишь один гол в 15 матчах за команду Антонио Конте во всех соревнованиях.
Уже сейчас понятно, что грядущим летом Алексис вернется на "Олд Траффорд", где у него остается два года по контракту, зарплата по которому достигает 500 тыс. фунтов в неделю.
Утешением для 31-летнего чилийца станет внушительный бонус, который предусмотрен условиями сделки, заключенной при переходе нападающего из "Арсенала" в "Юнайтед" в 2018 году.
Этот бонус в размере 1.1 млн. фунтов положен Санчесу в июле. Изначально предполагалось, что это станет наградой Алексису за сохранение преданности "красным дьяволам", сообщает The Sun в эксклюзивном материале.
01.04.2020 11:00
Просмотров: 752
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нищеброды обзавидовались
(ответить)
преданность за 500!))
(ответить)
Когда они выкупили контракт Почбы обратно - все смеялись, но, сейчас история с Почбой выглядит еще нормальной))))
Red Business Bus
(ответить)
Чилийский Мавроди хорош!
(ответить)
Хз, был ли в истории футбола более зашкварный контракт по соотношению к отдаче игрока.
(ответить)
это пиздец
(ответить)
как все доят манкохуету
1.1 лям евро просто что бы поссать на муму
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий