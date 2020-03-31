Фердинанд призвал МЮ потратить 230 млн. фунтов на Санчо и Кейна

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал свой бывший клуб потратиться на вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Красные дьяволы" уже давно считаются фаворитом в борьбе за Санчо, тогда как Кейн на днях сделал явный намек на то, что может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.



Издание Daily Mail оценивает трансферы Джейдона и Харри суммарно в 230 миллионов фунтов, однако Фердинанд считает, что это были бы хорошие инвестиции.



"Харри Кейн всегда был скромным и сдержанным, но на сей раз он сделал пару громких заявлений. Он все надеялся исполнить свою мечту в "Тоттенхэме", но этого не случилось. Он разочарован".



"Думаете, Харри будет счастлив, удовлетворен и чувствовать себя реализовавшимся, забивая голы и покоряя рекорды, но так и не выиграв никаких трофеев до конца своей карьеры? Нет. Он будет расстроен и опустошен".



"Думаю, эти его слова означают, что Харри уходит. Он хочет выигрывать трофеи, и другие клубы обратят на это внимание".



"Я знаю, что "Юнайтед" будет претендовать на него, потому что такого рода игрок идеален для них. Также я уверен насчет "Ювентуса". Может, и "Реал"? Он будет стоить дорого, минимум 130 миллионов фунтов по сегодняшним реалиям рынка".



"Что касается Джейдона, я хочу, чтобы он отправился в команду, где будет играть, прибавлять и брать трофеи. Его сватают в "Юнайтед", "Челси", ПСЖ, но я думаю, "Юнайтед" — лучшее место для него, потому что я небеспристрастен".



"Он неудержим и является одним из лучших молодых игроков в мире в данный момент. Он игрок с огромным потенциалом и уйдет за 100 с лишним миллионов фунтов. В лице его ты получаешь игрока на следующие 10 лет. Это огромные деньги, но я бы рискнул".



"Маркус (Рэшфорд), (Антони) Мартиаль, Кейн, Санчо — многие центральные защитники занервничали бы еще до стартового свистка. Это точно", — сообщил Фердинанд в инстаграме.