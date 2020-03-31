Сезон Премьер-Лиги может возобновиться в начале мая
Премьер-Лига может стать первым национальным чемпионатом в Европе, который возобновится после остановки сезона из-за пандемии коронавируса.
В данный момент английский футбольный сезон остановлен минимум до 30 апреля, однако Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что Премьер-Лига разрабатывает амбициозный план по возобновлению кампании в первый уикенд мая.
Клубы Премьер-Лиги обсудят этот план в ближайшую пятницу во время видеоконференции. Также им нужно будет заручиться поддержкой правительства, Министерства здравоохранения и Ассоциации профессиональных футболистов.
Этот сценарий является самым благоприятным из рассматриваемых на данный момент. Клубы Премьер-Лиги склоняются к нему из-за обязательств по телевизионному контракту — если оставшиеся матчи сезона будут отменены, участники высшего английского дивизиона недополучат от Sky, BT и иностранных бродкастеров 762 миллиона фунтов.
Если этот план будет одобрен, то сезон Премьер-Лиги возобновится в уикенд 2-3 мая и завершится 12 июля — за четыре дня до предельно допустимой даты по телевизионному контракту, когда все матчи должны быть сыграны.
Конечно, клубы могли бы сыграть оставшиеся матчи в более плотном графике, однако Премьер-Лига специально предлагает растянуть игры во времени на случай заболевания отдельных футболистов коронавирусом.
Важно отметить, что оставшиеся матчи предлагается сыграть без зрителей на трибунах.
31.03.2020 06:00
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eeeesssssssss
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Болельщики лондонского футбольного клуба "Щленще", когда кто-то предлагает отсосать большой толстый член: "АХ ТЫ СYКИН СЫН, Я В ДЕЛЕ"* посасывает за щекой.
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однако Премьер-Лига специально предлагает растянуть игры во времени на случай заболевания отдельных футболистов коронавирусом.
Источник: http://fapl.ru/posts/77600/?c=1
Рот клоппа > здоровье футболистов.
Ну и мразь
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Рот клопа силен)))
Но ожидаю, что вирус еще покажет свою силу)))
Гоу +20000 больных и 5000 погибших в день в Англии))))
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