Сезон Премьер-Лиги может возобновиться в начале мая

Премьер-Лига может стать первым национальным чемпионатом в Европе, который возобновится после остановки сезона из-за пандемии коронавируса.

В данный момент английский футбольный сезон остановлен минимум до 30 апреля, однако Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что Премьер-Лига разрабатывает амбициозный план по возобновлению кампании в первый уикенд мая.



Клубы Премьер-Лиги обсудят этот план в ближайшую пятницу во время видеоконференции. Также им нужно будет заручиться поддержкой правительства, Министерства здравоохранения и Ассоциации профессиональных футболистов.



Этот сценарий является самым благоприятным из рассматриваемых на данный момент. Клубы Премьер-Лиги склоняются к нему из-за обязательств по телевизионному контракту — если оставшиеся матчи сезона будут отменены, участники высшего английского дивизиона недополучат от Sky, BT и иностранных бродкастеров 762 миллиона фунтов.



Если этот план будет одобрен, то сезон Премьер-Лиги возобновится в уикенд 2-3 мая и завершится 12 июля — за четыре дня до предельно допустимой даты по телевизионному контракту, когда все матчи должны быть сыграны.



Конечно, клубы могли бы сыграть оставшиеся матчи в более плотном графике, однако Премьер-Лига специально предлагает растянуть игры во времени на случай заболевания отдельных футболистов коронавирусом.



Важно отметить, что оставшиеся матчи предлагается сыграть без зрителей на трибунах.