Сезон Премьер-Лиги может возобновиться в начале мая

Премьер-Лига Премьер-Лига может стать первым национальным чемпионатом в Европе, который возобновится после остановки сезона из-за пандемии коронавируса.

В данный момент английский футбольный сезон остановлен минимум до 30 апреля, однако Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что Премьер-Лига разрабатывает амбициозный план по возобновлению кампании в первый уикенд мая.

Клубы Премьер-Лиги обсудят этот план в ближайшую пятницу во время видеоконференции. Также им нужно будет заручиться поддержкой правительства, Министерства здравоохранения и Ассоциации профессиональных футболистов.

Этот сценарий является самым благоприятным из рассматриваемых на данный момент. Клубы Премьер-Лиги склоняются к нему из-за обязательств по телевизионному контракту — если оставшиеся матчи сезона будут отменены, участники высшего английского дивизиона недополучат от Sky, BT и иностранных бродкастеров 762 миллиона фунтов.

Если этот план будет одобрен, то сезон Премьер-Лиги возобновится в уикенд 2-3 мая и завершится 12 июля — за четыре дня до предельно допустимой даты по телевизионному контракту, когда все матчи должны быть сыграны.

Конечно, клубы могли бы сыграть оставшиеся матчи в более плотном графике, однако Премьер-Лига специально предлагает растянуть игры во времени на случай заболевания отдельных футболистов коронавирусом.

Важно отметить, что оставшиеся матчи предлагается сыграть без зрителей на трибунах.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2020 06:00

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  1. roberto-89 31.03.2020 06:48 # roberto-89
    eeeesssssssss

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  2. stevens 31.03.2020 06:37 # stevens
    Болельщики лондонского футбольного клуба "Щленще", когда кто-то предлагает отсосать большой толстый член: "АХ ТЫ СYКИН СЫН, Я В ДЕЛЕ"* посасывает за щекой.

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  3. januzaj00 31.03.2020 06:36 # januzaj00
    однако Премьер-Лига специально предлагает растянуть игры во времени на случай заболевания отдельных футболистов коронавирусом.

    Источник: http://fapl.ru/posts/77600/?c=1

    Рот клоппа > здоровье футболистов.
    Ну и мразь

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  4. gandalf 31.03.2020 06:06 # gandalf
    Рот клопа силен)))
    Но ожидаю, что вирус еще покажет свою силу)))
    Гоу +20000 больных и 5000 погибших в день в Англии))))

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