Каррагер: "Я был бы больше Моуриньо, чем Гвардиолой"

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что по стилю работы был бы больше похоже на Жозе Моуриньо, чем на Хосепа Гвардиолу, если бы когда-нибудь стал тренером.

Вот уже несколько лет Каррагер является одним из ведущих экспертов Sky Sports, даже не помышляя о тренерской карьере. Но если бы ему пришлось ступить на эту стезю, Джейми знает, кому бы он подражал.

"Пеп Гвардиола и Жозе Моуриньо — два лучших тренера за последние 20 лет. Их стили контрастируют между собой, но если бы я стал тренером, то определенно бы больше походил на Моуриньо, чем на Гвардиолу, учитывая мое воспитание и видение футбола".

"Я бы не смог выйти на тренировочное поле и ставить футбол в стиле "Барселоны". Меня не учили этому в детстве. Конечно, мы в "Ливерпуле" старались играть в хороший футбол, но он был больше заточен на использование своих моментов и сведение риска к минимуму".

"Наш футбол всегда был заточен больше на результат, чем на игру. Будучи игроком, я ставил результат превыше всего".

"Однако игра развивается и стала гораздо более многогранной. Сегодня ты должен добиваться результата и хорошо играть, чтобы делать людей счастливыми", — сообщил Каррагер Sky Sports.


Метки Каррагер, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2020 15:00

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  1. kojan 29.03.2020 15:34 # kojan
    "Наш футбол всегда был заточен больше на результат,

    Источник: http://fapl.ru/posts/77571/
    и каков результат у заточенного, О(!) титулов АПЛ... с детства заточили на геморрой...

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  2. funkyfresh 29.03.2020 15:21 # funkyfresh
    а в реальности портовый даун

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  3. df1992 29.03.2020 15:18 # df1992
    Ну да маур лучше гвардиолы

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  4. manutd-20champ 29.03.2020 15:03 # manutd-20champ
    верблюд всегда останется верблюдом.

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