Каррагер: "Я был бы больше Моуриньо, чем Гвардиолой"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что по стилю работы был бы больше похоже на Жозе Моуриньо, чем на Хосепа Гвардиолу, если бы когда-нибудь стал тренером.

Вот уже несколько лет Каррагер является одним из ведущих экспертов Sky Sports, даже не помышляя о тренерской карьере. Но если бы ему пришлось ступить на эту стезю, Джейми знает, кому бы он подражал.



"Пеп Гвардиола и Жозе Моуриньо — два лучших тренера за последние 20 лет. Их стили контрастируют между собой, но если бы я стал тренером, то определенно бы больше походил на Моуриньо, чем на Гвардиолу, учитывая мое воспитание и видение футбола".



"Я бы не смог выйти на тренировочное поле и ставить футбол в стиле "Барселоны". Меня не учили этому в детстве. Конечно, мы в "Ливерпуле" старались играть в хороший футбол, но он был больше заточен на использование своих моментов и сведение риска к минимуму".



"Наш футбол всегда был заточен больше на результат, чем на игру. Будучи игроком, я ставил результат превыше всего".



"Однако игра развивается и стала гораздо более многогранной. Сегодня ты должен добиваться результата и хорошо играть, чтобы делать людей счастливыми", — сообщил Каррагер Sky Sports.