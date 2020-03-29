Каррагер: "Я был бы больше Моуриньо, чем Гвардиолой"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что по стилю работы был бы больше похоже на Жозе Моуриньо, чем на Хосепа Гвардиолу, если бы когда-нибудь стал тренером.
Вот уже несколько лет Каррагер является одним из ведущих экспертов Sky Sports, даже не помышляя о тренерской карьере. Но если бы ему пришлось ступить на эту стезю, Джейми знает, кому бы он подражал.
"Пеп Гвардиола и Жозе Моуриньо — два лучших тренера за последние 20 лет. Их стили контрастируют между собой, но если бы я стал тренером, то определенно бы больше походил на Моуриньо, чем на Гвардиолу, учитывая мое воспитание и видение футбола".
"Я бы не смог выйти на тренировочное поле и ставить футбол в стиле "Барселоны". Меня не учили этому в детстве. Конечно, мы в "Ливерпуле" старались играть в хороший футбол, но он был больше заточен на использование своих моментов и сведение риска к минимуму".
"Наш футбол всегда был заточен больше на результат, чем на игру. Будучи игроком, я ставил результат превыше всего".
"Однако игра развивается и стала гораздо более многогранной. Сегодня ты должен добиваться результата и хорошо играть, чтобы делать людей счастливыми", — сообщил Каррагер Sky Sports.
29.03.2020 15:00
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Последние комментарии:
"Наш футбол всегда был заточен больше на результат,
Источник: http://fapl.ru/posts/77571/
и каков результат у заточенного, О(!) титулов АПЛ... с детства заточили на геморрой...
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а в реальности портовый даун
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Ну да маур лучше гвардиолы
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верблюд всегда останется верблюдом.
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