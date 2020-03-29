В "Сити" считают, что за заговором против их клуба стоит "Арсенал"

Боссы "Манчестер Сити" уверены, что за кампанией против их клуба стоит "Арсенал".

Напомним, ранее в этом сезоне УЕФА наказал "горожан" отстранением от еврокубков на два года и штрафом в размере 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей в период с 2012 по 2016 год.



Клуб с "Этихад" обвинил УЕФА в предвзятости и, категорически отвергнув обвинения в свой адрес, обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией, рассмотрение которой затягивается из-за пандемии коронавируса.



Ранее в марте также стало известно, что сразу восемь клубов Премьер-Лиги составили совместное обращение в CAS с призывом не позволить "Сити" уйти от ответственности.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, сейчас на "Этихад" появились подозрения, что главным зачинщиком этого заговора является "Арсенал", который привык свято соблюдать ФФП и напрямую заинтересован в том, чтобы пятая команда Премьер-Лиги получила путевку в Премьер-Лигу.



"Арсенал" оставил без ответа запрос Daily Mirror по поводу этой информации, однако издание утверждает, что "канониры" собираются все отрицать — лондонский клуб попытается убедить своих коллег из "Сити", что их подозрения беспочвенны.



Добавим, "горожане" рискуют остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон, даже если CAS займет их сторону. Из-за пандемии коронавируса суд в Лозанне может просто не успеть рассмотреть дело "Сити" до старта следующего розыгрыша европейского турнира.