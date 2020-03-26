Нобл считает, что Джеррард был лучше Скоулза и Лэмпарда
Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл уверен, что Стивен Джеррард был более классным полузащитником, чем Пол Скоулз или Фрэнк Лэмпард.
Джеррад, Скоулз и Лэмпард долгое время являлись эталонами игры полузащитника, блистая в составах "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", соответственно.
32-летнему Ноблу довелось поиграть против каждого из них, и Марк однозначно выделяет Джеррарда.
"Ты по-настоящему понимаешь, насколько хорош игрок, только когда играешь против него, уж поверьте мне".
"Все трое по своему были игроками самого, самого высокого уровня, но Стиви Джи был игроком без слабых мест, совершенным футболистом", — цитирует Нобла Goal.
26.03.2020 13:00
Просмотров: 1248
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Джеррард-эталон английского футбола!умел на поле всё!
(ответить)
Конечно же Пол Скоулз лучше всех, спорить будет только епанутый колбасник и желторотый пенс. Это не раз отмечали лучшие игроки его времени. Так шта, заткнитесь, пожалуйста, не позорьтесь тут.
(ответить)
28.03.2019 19:03 #
slash-lfc
SportBible провели занимательное наблюдение.
Они не стали проводить приевшийся опрос на тему: «Кто лучший в тройке Лэмпард/Скоулз/Джеррард». Но сравнили количество голосов, которое каждый из тройки получал в голосовании за Золотой Мяч, в годы, когда они оказывались среди номинантов. Результаты оказались интересными.
• Стивен Джеррард:
2001 год - 1 голос
2005 год - 142 голоса
2006 год - 0 голосов
2007 год - 17 голосов
2008 год - 28 голосов
2009 год - 32 голоса
Итого: 220 голосов.
• Фрэнк Лэмпард:
2004 год - 5 голосов
2005 год - 148 голосов
2006 год - 3 голоса
2008 год - 8 голосов
2009 год - 5 голосов
Итого: 169 голосов.
• Пол Скоулз:
2000, 2001, 2003, 2004, 2007 - 0 голосов.
(ответить)
братишка ошибся . ФРЭНКИ ЛУЧШЕ ПО ЛЮБОМУ . ПРОСТО ВСПОМНИТЕ ПАС РАМИРЕЗУ ПРОТИВ БАРСЫ
(ответить)
Для меня вообще Джеррард является лучшим игроком всех времен и народов
(ответить)
Хейтеры, давайте ка вместе отсосите друг у друга!!! Джи величайщий - NO DOUBT!!!
(ответить)
Каким боком в топе рыжий?
Лэмпард элегантнее и техничнее. Джеррард это импрувнутый Милнер. Алонсо и тот интереснее выглядел.
(ответить)
Если откровенно и по честному, то Де Брюйне и Яя Туре сильнее этих 3-ех в разы
(ответить)
Всегда удивлялся че в списке лучших делает Сколс, который игрок уровня Хендерсона.
(ответить)
Они разные, но все были превосходными игроками.
Каждый из тренеров строил команды вокруг них.
А Скоулз это совсем другая история, восхищался его игрой. Его лучше сравнивать с Алонсо и Пирло.
(ответить)
ну да, Джерард лучше. об этом и разница в количестве наград и титулов - в его Джерарда пользу - говорит, неправда ли
(ответить)
Все они были ТОПами, чего сравнивать их не пойму
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий