Нобл считает, что Джеррард был лучше Скоулза и Лэмпарда

Стивен Джеррард и Фрэк Лэмпард Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл уверен, что Стивен Джеррард был более классным полузащитником, чем Пол Скоулз или Фрэнк Лэмпард.

Джеррад, Скоулз и Лэмпард долгое время являлись эталонами игры полузащитника, блистая в составах "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", соответственно.

32-летнему Ноблу довелось поиграть против каждого из них, и Марк однозначно выделяет Джеррарда.

"Ты по-настоящему понимаешь, насколько хорош игрок, только когда играешь против него, уж поверьте мне".

"Все трое по своему были игроками самого, самого высокого уровня, но Стиви Джи был игроком без слабых мест, совершенным футболистом", — цитирует Нобла Goal.



Метки Вест Хэм, Джеррард, Ливерпуль, Нобл

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1248

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Последние комментарии:




  1. liverbro 26.03.2020 14:12 # liverbro
    Джеррард-эталон английского футбола!умел на поле всё!

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  2. mancunia-planet 26.03.2020 13:54 # mancunia-planet
    Конечно же Пол Скоулз лучше всех, спорить будет только епанутый колбасник и желторотый пенс. Это не раз отмечали лучшие игроки его времени. Так шта, заткнитесь, пожалуйста, не позорьтесь тут.

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  3. superglor 26.03.2020 13:50 # superglor
    28.03.2019 19:03 #
    slash-lfc

    SportBible провели занимательное наблюдение.

    Они не стали проводить приевшийся опрос на тему: «Кто лучший в тройке Лэмпард/Скоулз/Джеррард». Но сравнили количество голосов, которое каждый из тройки получал в голосовании за Золотой Мяч, в годы, когда они оказывались среди номинантов. Результаты оказались интересными.

    • Стивен Джеррард:
    2001 год - 1 голос
    2005 год - 142 голоса
    2006 год - 0 голосов
    2007 год - 17 голосов
    2008 год - 28 голосов
    2009 год - 32 голоса
    Итого: 220 голосов.

    • Фрэнк Лэмпард:
    2004 год - 5 голосов
    2005 год - 148 голосов
    2006 год - 3 голоса
    2008 год - 8 голосов
    2009 год - 5 голосов
    Итого: 169 голосов.

    • Пол Скоулз:
    2000, 2001, 2003, 2004, 2007 - 0 голосов.

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  4. rakhat 26.03.2020 13:30 # rakhat
    братишка ошибся . ФРЭНКИ ЛУЧШЕ ПО ЛЮБОМУ . ПРОСТО ВСПОМНИТЕ ПАС РАМИРЕЗУ ПРОТИВ БАРСЫ

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  5. liverpool1892est 26.03.2020 13:28 # liverpool1892est
    Для меня вообще Джеррард является лучшим игроком всех времен и народов

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  6. pamir 26.03.2020 13:23 # pamir
    Хейтеры, давайте ка вместе отсосите друг у друга!!! Джи величайщий - NO DOUBT!!!

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  7. ganinilyha 26.03.2020 13:22 # ganinilyha
    Каким боком в топе рыжий?
    Лэмпард элегантнее и техничнее. Джеррард это импрувнутый Милнер. Алонсо и тот интереснее выглядел.

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  8. staryi-eblan 26.03.2020 13:19 # staryi-eblan
    Если откровенно и по честному, то Де Брюйне и Яя Туре сильнее этих 3-ех в разы

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  9. slash-lfc 26.03.2020 13:10 # slash-lfc
    Всегда удивлялся че в списке лучших делает Сколс, который игрок уровня Хендерсона.

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  10. liverpool888 26.03.2020 13:09 # liverpool888
    Они разные, но все были превосходными игроками.
    Каждый из тренеров строил команды вокруг них.
    А Скоулз это совсем другая история, восхищался его игрой. Его лучше сравнивать с Алонсо и Пирло.

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  11. rommkaq1- 26.03.2020 13:08 # rommkaq1-
    ну да, Джерард лучше. об этом и разница в количестве наград и титулов - в его Джерарда пользу - говорит, неправда ли

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  12. ablaihan 26.03.2020 13:04 # ablaihan
    Все они были ТОПами, чего сравнивать их не пойму

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