Нобл считает, что Джеррард был лучше Скоулза и Лэмпарда

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл уверен, что Стивен Джеррард был более классным полузащитником, чем Пол Скоулз или Фрэнк Лэмпард.

Джеррад, Скоулз и Лэмпард долгое время являлись эталонами игры полузащитника, блистая в составах "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", соответственно.



32-летнему Ноблу довелось поиграть против каждого из них, и Марк однозначно выделяет Джеррарда.



"Ты по-настоящему понимаешь, насколько хорош игрок, только когда играешь против него, уж поверьте мне".



"Все трое по своему были игроками самого, самого высокого уровня, но Стиви Джи был игроком без слабых мест, совершенным футболистом", — цитирует Нобла Goal.



