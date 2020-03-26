Ширер назвал топ-10 нападающих Премьер-Лиги всех времен
Экс-звезда "Ньюкасла" Алан Ширер назвал десятку лучших нападающих Премьер-Лиги всех времен.
Сам Ширер и по сей день остается лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги, наколотив 260 мячей, поэтому на первое место рейтинга Алан нескромно поставил себя.
В топ-10 Ширер включил двух нападающих, которые до сих пор выступают в Премьер-Лиге. Это расположившийся на второй строчке Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и отправленный на девятую позицию Харри Кейн из "Тоттенхэма".
Добавим, что эту десятку Ширер огласил во время записи подкаста Match of the Day Top 10 podcast вместе с Гари Линекером и Яном Райтом.
Топ-10 нападающих в эру Премьер-Лиги по версии Ширера
1. Алан Ширер
2. Серхио Агуэро
3. Тьерри Анри
4. Уэйн Руни
5. Рууд Ван Нистелрой
6. Дидье Дрогба
7. Криштиану Роналду
8. Луис Суарес
9. Харри Кейн
10. Энди Коул
26.03.2020 08:00
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Последние комментарии:
Чем дрогба лучше Роналду? Ор просто
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роналду никогда и не был нападающим в апл так точно, а сам ширер дерево ебаное
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возможно он не включил Мо, потому что у него нету АПЛ пока что..
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Старый даун, специально не назвал Салаха, который побил его рекорд.
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дрочба лол)))) скок у него голов в апл?)
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