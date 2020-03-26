Ширер назвал топ-10 нападающих Премьер-Лиги всех времен

Алан Ширер Экс-звезда "Ньюкасла" Алан Ширер назвал десятку лучших нападающих Премьер-Лиги всех времен.

Сам Ширер и по сей день остается лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги, наколотив 260 мячей, поэтому на первое место рейтинга Алан нескромно поставил себя.

В топ-10 Ширер включил двух нападающих, которые до сих пор выступают в Премьер-Лиге. Это расположившийся на второй строчке Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и отправленный на девятую позицию Харри Кейн из "Тоттенхэма".

Добавим, что эту десятку Ширер огласил во время записи подкаста Match of the Day Top 10 podcast вместе с Гари Линекером и Яном Райтом.

Топ-10 нападающих в эру Премьер-Лиги по версии Ширера

1. Алан Ширер
2. Серхио Агуэро
3. Тьерри Анри
4. Уэйн Руни
5. Рууд Ван Нистелрой
6. Дидье Дрогба
7. Криштиану Роналду
8. Луис Суарес
9. Харри Кейн
10. Энди Коул


Метки Премьер-Лига, рейтинги, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1447

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  1. januzaj00 26.03.2020 08:25 # januzaj00
    Чем дрогба лучше Роналду? Ор просто

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  2. quavo 26.03.2020 08:11 # quavo
    роналду никогда и не был нападающим в апл так точно, а сам ширер дерево ебаное

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  3. red-scauser 26.03.2020 08:11 # red-scauser
    возможно он не включил Мо, потому что у него нету АПЛ пока что..

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  4. dexter 26.03.2020 08:06 # dexter
    Старый даун, специально не назвал Салаха, который побил его рекорд.

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  5. wengerrrro 26.03.2020 08:02 # wengerrrro
    дрочба лол)))) скок у него голов в апл?)

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